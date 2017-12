Na štart pripravený nový kráľ - Lock On

18. aug 2003 o 11:40 Ján Kordoš

Priaznivci leteckých simulátorov zaplesajú nad týmito obrázkami a kúskom textu. Vydanie očakávaného simulátoru Lock On: Modern Air Combat sa priblížilo a s ním sa objavila aj várka screenov. V galérii nájdete množstvo nádherných obrázkov, ktoré poukazujú na detailnú grafiku s dôrazom na jednotlivé stroje - nielen stíhačky, ale aj pozemné vojsko. Zalietate si v týchto strojoch: F-15C Eagle, A-10A Thunderbolt II, Su-27 Flanker B, Su-33 Flanker D, MiG-29S Fulcrum, MiG-29A Fulcrum, Su-25 Frogfoot a Su-39 Frogfoot. Musíte uznať, že to je dostatočne početná skupina, my sme len zvedavý na fyzikálny model jednotlivých strojov. Uvidíme začiatkom októbra.