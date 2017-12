Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide - nedokonalý datadisk

Spomeňte si na minulý rok, na pultoch obchodov sa objavilo niekoľko vynikajúcich RPG titulov, medzi ktorými sa ocitol i Neverwinter Nights. Samotné čakanie nebolo vôbec príjemné (hra bola z rôznych dôvodov neustále odkladaná), ale nakoniec sme sa dočkali vynikajúcej zábavy a jednalo sa o jedno z najpríjemnejších minuloročných prekvapení.

Vývojári na podnety hráčov i distribútora začali pracovať na datadisku, ktorý dostal názov Shadows of Undrentide a dnes nastala tá chvíľa, aby sme si o ňom niečo povedali. Prídavok SoU vybočuje zo zvadenej línie, neprináša totiž rozšírenie príbehu predostretého v pôvodnej hre, ale disponuje úplne novou zápletkou – príbehom. No, kvôli novému príbehu by sa asi veľa fanúšikov nenašlo, ktorí by sa rozhodli si SoU kúpiť a tak tu nájdeme i značné množstvo vylepšení a noviniek.

V hre sa ocitnete v úlohe študenta u starého trpaslíka Drogana. Je známy tým, že pod svoje ochranné krídla „zháňa“ najtalentovanejších mladých ľudí a vyformuje z nich „učených dobrodruhov“. Vy ste jeho najstarším žiakom, sú tu však ešte ďalší dva kandidáti spomedzi ktorých si vy na základne Droganova rozhodnutia vyberiete svojho pomocníka. Jedným z nich je Trapspringer – trpasličí zlodejíček a tým druhý je Xanos Messarmos – orkský čarodej.

Ste ponorený do diskusie o záverečných skúškach, keď z diaľky začujete zvuky boja. Keď tam i so svojimi spolužiakmi dorazíte, stanete sa svedkami scény ako nepriateľ do chrbta vášho učiteľa zabodne niečo na spôsob dýky, čím ho veľmi nebezpečne zraní - otrávi. Okamžite zaútočíte a nepriateľa odoženiete, avšak je neskoro. Útočník získal štyri zázračné artefakty. Úloha je teda jasná, ak chcete absolovovať záverečnú skúšku musíte Droganovy jeho artefakty priniesť.

I keď zlodejov nájdete rýchle, vaša situácia nebude jednoduchá, artefakty sa totiž už nachádzajú na štyroch rozličných miestach. Samozrejme vašou primárnou úlohou je artefakty nájsť, avšak počas vášho putovania budete musieť splniť i niekoľko ďalších doplňujúcich úloh. Niektoré sú povinné a iné nie. Splnenie tých povinných je nutnou podmienkou v napredovaní v hre. Devízou hry je možnosť využívať vlastnú fantáziu a riešiť veci svojským spôsobom, pretože jednotlivé úlohy nemajú striktne zadaný spôsob riešenia. V prvej časti hry dokonca disponujete zázračným prsteňom, ktorý je schopný vás teleportovať k vášmu učiteľovi čo je posledné riešenie u bezvýchodiskovej situácie. V ďalšej časti hry bohužiaľ už prsteň nefunguje, pretože jeho magická sila nestačí na prekonanie prílišnej vzdialenosti v ktorej sa ocitnete.

Datadisk okrem nového príbehu prináša samozrejme i tradičné RPG vylepšenia ako nové kúzla, príšery, nepriateľov, povolania a podobné. Zoznam príšer na ktorých si budete mocť vybiť svoju zlosť sa pekne rozrástol nájdete tu už napríklad i manticory či hobgoblina. Celkovo sa do hry dostalo 16 nových príšer avšak tri z nich ste si už v minulosti mohli stiahnuť z webovej stránky vývojárov. Do hry sa dostali i nové povolania. Tie sa vám objavia až po splnení vopred nadefinovaných úloh. Väčšinou ide o dosiahnutie určitého stupňa, či zničenie nejakého druhu nepriateľa alebo nadobudnutie určitého artefaktu. Celkovo je tu päť nových povolaní: Arcane Archer – bojovník, ktoré je schopný využívať mágiu. Assassin – rýchly vrah využívajúci temné sily, Blackguard – bojovník rovnako silný ako paladin avšak využívajúci temné sily, Harper Scout – člen temného spolku, ktorý sa snaží zadržovať zlo, Shadowdancer – podvodník.

Povolanie úzko súvisia so samotným výberom vašej postavy, ktorá vás v hre bude sprevádza. Je dobré spomenúť, že si svojho obľúbeného bojovníka môžete naimportovať i originálu, avšak neodporúčala by som vám to, pretože je pre prvú tretinu príliš silný a určite uznáte, že hra stráca svoje čaro ak protivníka skolíte jedným úderom či „obyčajným“ kúzlom :o(.

Nepribudli iba nové povolanie máme i niekoľko nových schopností, tak príklad Apprais – väčšinu získaných artefaktov predáte za vyššiu cenu než bez tejto schopnosti, Craft Trap – vytvoríte niekoľko pekelných pascí proti vašim prenasledujúcim protivníkom, Tumble – väčšia obratnosť a schopnosť vyhýbať sa protivníkovým úderom a niekoľko ďalších, ktorých popisom by sme zbytočne mrhali časom, pretože ich kompletný zoznam nájdete v manuálu.

Každá skupina má i nové kúzla. Kňaz dostal 17 nových kúziel, druid 15, paladin 3, tulák 5 a čarodejník 22. Nachádzajú sa medzi nimi také ako Tasha – popadne šialená chuť smiať sa (kúzelník) (ak sa pri tom niečo fajčí, nejde ani tak o kúzlo :-) -pozn. Kordi) , Bigby – železná ruka (čarodej) či maskovanie (druid)….

Niektoré rasy boli prepracované, tak napríklad barbar, druid a tulák dokážu komunikovať so zvieratami. Medzi podstatnú novinku a inováciu by som zaradila pridanie batohu. Zbavíte sa prebytočný artefaktov, ktoré vás zaťažujú či si sem uložíte lektvary, alebo proste iba odložíte zbraň, ktorá v danej chvíli nie je efektívna a vezmete si inú.

Grafika: 7 / 10

V porovnaní s pôvodnou hrou sa toho po grafickej stránke v Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide veľa nezmenilo, teda takmer nič. Pribudli iba tri nové lokácie – púšť, ľadová pláň a zrúcaniny. Vypracované sú v celku detailne, asi najlepší dojem na mne zanechali ľadové pláne, kde sú jednotlivé detaily a efekty veľmi pekne spracované. Ich rozvrhnutie je logické a i u textúr je badateľný krok vpred.

Interface: 7 / 10

Ovládanie sa proti Newerwinter Nights nijak nezmenilo. Myslím, že je zbytočné popisovať techniku boja či ovládanie postavy. Snáď za zmienku stojí, že je možné za pomoci priloženého Aurora editoru zvýšiť skúsenostný strop až na 60. level, čo sa ale už vymyká spod pravidiel klasického AD&D. V tomto bode i podotknem, že ide o datadisk vyžadujúci povodnú hru.

Multiplayer: bez hodnotenia

Po tom, čo absolvujete singleplayer sa už tradične môžete pustiť do multiplayeru (jeho absencia v dnešných hrách je už iba sporadickou výnimkou). Bohužiaľ osobne som si ho vyskúšať nemohla, a tak v tejto rubrike iba zdôrazním, že ak si budete chcieť zahrať so svojimi priateľmi budete ma musieť dohohnúť kto bude predstavovať hlavného hrdinu. Hra ani v tomto móde neposkytuje väčšie množstvo hrdinov, ten je iba jeden, tí ostatní sa preto budú musieť uspokojiť s úlohou pomocníkov.

Hrateľnosť: 5 / 10

Pôvodný Neverwinter Nights bol postavený na tretej edícii D&D, ktorá ako vieme ponúka už pekne široké možnosti pri tvorbe postavy, jej povolania či schopností. Rovnakou cestou sa poberá i dnes recenzovaný datadisk. Vývojarí pridali nové povolania, niekoľko nových schopností a samozrejme i kúzla. Je to však dosť? Osobne si myslím, že nie! Obzvlášť ak patríte k pravidelným hráčom a sťahujete si vystavené mapy a kampane na internete.

Zvukové efekty & Hudba: 6 / 10

Ťažko sa píše o zvukovej stránke v datadisku. Nový príbeh bol samozrejme podfarbený novými hudobnými motívmi. I všetky nové prvky dostali nové zvukové efekty, o tom či sú lepšie alebo hoci než v pôvodnom Neverwintri je asi ťažké pousadzovať. Môžem iba konštatovať, že nie sú odfláknuté a s hrou príjemne splývajú, v niektorých momentoch však až príliš.

Inteligencia & Obtiažnosť: 7 / 10

Hlavným problémom u NWN bola príliš jednoduchá obtiažnosť a to bol i bod ktorý bol na pôvodnom NWN najviac kritizovaný. Tento fakt neodstránil ani datadisk a nemôžem sa nezbaviť dojmu akéhosi stereotypu, keď hľadaný artefakt je vždy v tom najtmavšom kúte jaskyne, asi by nezaškodilo trocha nápaditosti v designu. Nepáčila sa mi ani nedoriešená obtiažnosť v prípade importu postavy z pôvodnej hry, ale o tom som sa už zmieňovala.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Čo povedať na záver? Datadisk určite poteší, ale nijak enormne kvalitu hry nezdvihne. Pre tých čo si Neverwinter Nights obľúbili je to dobrá voľba. Stále ale prenasleduje pocit, že autori sa nám v poslednej dobe snažia naservírovať detskú odrodu RPG-čiek ala Dungeon Siege. No, snáď sa tohoto svojho subjektívne dojmu zbavím a vám želám veľa zdaru pri hraní Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide :o).