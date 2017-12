Silent Storm - fašisti znovu provokujú

18. aug 2003 o 10:30 Ján Kordoš

Druhá svetová vojna začína byť už dosť otrepaná téma, ale nič to nemení na tom, že je to pre hráčov značne zaujímavé obdobie. Už iste tušíte, do akého časového rozpätia môžete zaradiť Silent Storm. Žánrovo však pôjde nečakane o taktickú ťahovú stratégiu stratégiu na spôsob Jagged Alliance 2. Základným stavebným prvkom sú samozrejme vaši vojaci, ktorých si môžete najať na jednotlivé misie. Vyberať si ich budete podľa ich vlastností – každý sa hodí na niečo iné a je síce pravda, že zvládnu všetko, ale ak dáte napríklad lekárovi do rúk snajperku, nedokáže byť tak úspešný ako profesionálny odstrelovač. Každá postava si bude môcť svoje vlastnosti vylepšovať priamo v boji. Výborným dojmom pôsobí 3D engine hry, ktorý síce nedostane ocenenie engine desaťročia, ale na druhú stranu zvláda výborne fyzikálne zákony a podporuje tak taktickosť samotného hrania. Jeden príklad za všetky: Po streľbe na nacistického vojaka ho guľka prišpendlí o auto, ktoré je za nim, takže najprv ho to hodí o auto a potom sa pomaly zosunie dole. Prepracované? Áno a aj zábavné. Už sa tešíme na anglickú demoverziu – zatiaľ sa objavilo len ruské demo.