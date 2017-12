Astronómovia riešia záhadu blikajúcej hviezdy KH 15D

18. aug 2003 o 5:55 TASR

Cambridge, USA 18. augusta (TASR) - V minulom roku americkí astronómovia oznámili, že objavili zvláštnu "blikajúcu hviezdu": Objekt KH 15D každých 48 dní zmení svoju jasnosť, čo trvá približne 20 dní.

Joshua Winn a jeho kolegovia z Harvardovho-Smithsonianovho centra pre astrofyziku v Cambridge sa pozreli do archívov a zistili, že hviezda KH 15D v prvej polovici 20. storočia ešte neblikala. Znamená to, že objekt sa za niekoľko málo desaťročí zásadne zmenil - na astronomické pomery veľmi rýchlo, píšu v časopise The Astrophysical Journal Letters.

Astronómovia sa domnievajú, že v prípade KH 15D sú svedkami razantných zmien v protoplanetárnom disku okolo hviezdy.

"Existuje veľmi málo príkladov, keď môžu astronómovia pozorovať premenu hviezdy počas svojho života," povedal Winn. "Ak sa naozaj dejú zmeny v protoplanetárnom disku, potom máme jedinečnú možnosť pozorovať vznik planét na extrémne krátkom časovom úseku."

KH 15D sa nachádza vo vzdialenosti 2400 svetelných rokov v súhvezdí Jednorožca. Hviezda sa podobá nášmu Slnku, je však stará iba niekoľko miliónov rokov. Pravdepodobne ju obklopuje hustý disk prachu a plynu, v ktorom vznikajú planéty.

Presnú príčinu premenlivej svietivosti hviezdy astronómovia zatiaľ nepoznajú. Možno ju spôsobila novovzniknutá planéta, ktorá vyvolala v disku vlnu a tá hviezdu pravidelne prekrýva. Najnovšie pozorovania ukázali, že trvanie tohto zákrytu sa stále predlžuje.