Ministerstvo spravodlivosti stiahlo návrh na rozdelenie Microsoftu

6. sep 2001 o 23:09 TASR

Washington 6. septembra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti dnes oznámilo, že sťahuje svoj pôvodný návrh na rozdelenie softvérového gigantu Microsoft.

Ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že sa bude všetkými prostriedkami snažiť o konečné doriešenie tri roky trvajúceho sporu a že dokonca nebude presadzovať ani svoje pôvodné tvrdenie, že spoločnosť ilegálne inštaluje internetový prehliadač Internet Explorer k operačnému systému Windows. "Protimonopolná sekcia ministerstva spravodlivosti dnes oznámila Microsoftu, že nebude naďalej presadzovať rozdelenie spoločnosti v zostávajúcich konaniach na okresnom súde," uviedlo ministerstvo v stanovisku.

K tomuto oznámeniu pristúpila vláda počas rokovaní so zástupcami Microsoftu o tom, aký bude ďalší vývoj tohto dlhotrvajúceho súdneho sporu. Podľa analytikov je rozhodnutie ministerstva prekvapením, stále však nie je isté, či sa dá hovoriť o úplnej výhre Microsoftu. "Nepovedal by som, že to sníma z Microsoftu veľkú hrozbu, keďže počas rokovaní o urovnaní sa môže stať čokoľvek," povedal analytik firmy Parker/Hunter Kimberly Caughey. "V každom prípade sa však dá povedať, že tá hrozba je omnoho menej nebezpečná," dodal.

Akcie softvérového gigantu rozhodnutie ministerstva ignorovali a počas dnešného obchodovania pokračovali v miernom poklese. Podľa dílerov otázka výhry právneho sporu nie je pre investorov taká dôležitá ako vývoj operácií samotného podniku a jeho ďalšia budúcnosť na slabnúcom technologickom trhu.