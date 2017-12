T-mobile vedie v ČR u najmenších firiem, Eurotel u najväčších

PRAHA 15. augusta (SITA, ČIA) - Najviac firemných zákazníkov s jedným až piatimi zamestnancami má T-Mobile, ktorý získal 45 % tohto trhu. V segmentoch firiem s viac než piatimi zamestnancami vedie Eurotel.

15. aug 2003 o 13:23 SITA

Jeho podiel je najvyšší na trhu korporácií s viac než 200 zamestnancami a dosahuje 80,8 %. Vyplýva to z výsledkov priebežného prieskumu T/Adit, ktorý vykonáva spoločnosť NFO AISA.

V segmente veľkých korporácií je druhý po Euroteli T-Mobile s trhovým podielom približne 50 %. Český Mobil obsadil zhruba 20 % tohto trhu. Na trhu stredne veľkých firiem s 20 až 199 zamestnancami vedie opäť Eurotel so zhruba 59 percentným podielom, nasleduje T-Mobile s 41 % a Český Mobil s približne 13 %. Malé firmy s šiestimi až 19 zamestnancami volia ako mobilného operátora najčastejšie Eurotel, a to v 55 %. T-Mobile obslúži približne 37 % týchto zákazníkov a Český Mobil 18 %. Podiel Eurotelu na trhu najmenších firiem predstavuje zhruba 40 %, Český Mobil má približne 18 %. Uvádzané čísla pre jednotlivé trhy firemných zákazníkov predstavujú v súčte vyššie číslo ako 100 %, pretože niektoré firmy kombinujú služby dvoch a viac operátorov súčasne.

Na trhu firemných zákazníkov ako celku sa podľa počtu firiem zvýšil podiel T-Mobilu z 43,6 % vo februárovom prieskume T/Auditu na 43,8 % v aprílovom prieskume. Podiel Eurotelu v tomto období vzrástol z 41,7 % na 42,6 % a Českého Mobilu zo 17,6 % na 17,9 %. Celková penetrácia firemného trhu zároveň vzrástla z 86,4 % na 87,7 %.