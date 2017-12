Aký bol minulý týždeň?

16. aug 2003 o 7:51 Ján Kordoš

Ďalší týždeň je za nami. V tento týždeň sa síce neobjavilo až tak veľa informácií o jednotlivých hrách, ale myslím, že sa nám aj tak podarilo pre vás pripraviť množstvo zaujímavých článkov. Určite to je aj rozbehnutie súťaže o PS2 hru Eye Toy alebo zaujímavý článok Windows XP vs. retro hry, ktorý vyvolal obrovskú diskusiu. A na záver týždňa sme pre vás pripravili reportáž z prezentácie Nokie N-Gage. Ale poďme už na to.

Flash news

- Full Throttle: Hell on Wheels končí - zrušenie očakávanej hry

- Nové obrázky pre CSko

- Čo sme kupovali v Cenege? - rebríček predajnosti hier najväčšieho distribútora hier na Slovensku

- Joint Operations sa ukazuje - ďalšie obrázky z pripravovanej taktickej FPS

- Patch na patch pre Rainbow Six 3? - problém s opravou hry

- Singles - konkurencia pre The Sims 2

- 20 nových obrázkov z hry Freedom Fighters

- Cossacks 2 - ďalšie obrázky

- Doom 3 - dva krvavé screeny



Novinky

- The Sims: Makin´ Magic - posledný datadisk pre The Sims

- Black9 - temná budúcnosť

- Need for Speed: Underground - obľúbená séria závodov pokračuje

- Contract J.A.C.K. - datadisk k No One Lives Forever 2

- Max Payne 2 - Max sa vracia a je silnejší



Preview

- Age of Wonders: Shadow Magic - ťahová fantasy stratégia



Scéna

- Súťaž o Eye Toy

- Windows XP – nočná mora priaznivcov retro hier

- Prezentácia mobilného herného zariadenia Nokia N-Gage



Budúci týždeň bude dúfam bohatší na recenzie, lebo sa začalo prejavovať pravé letné sucho.