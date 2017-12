Cossacks 2 - ďalšie obrázky

15. aug 2003 o 10:40 Ján Kordoš

O pripravovanej hre Cossacks 2 sa objavili nové informácie a hlavne 4 nové obrázky, takže screeny si pozrite a info čítajte. Hra by mala obsahovať celkovo 60 misií v 6 kampaniach. Ďalej sa dočkáme vylepšenia systému diplomacie, nových príkazov pre usporiadania formácií vojakov a aj ich zvýšenej inteligencie a vlastnosti prispôsobiť sa momentálnej situácii. To všetko bude zabalené vo vylepšenom engine hry. Dočkať by sme sa mali ešte už koncom leta.