Prezentácia mobilného herného zariadenia Nokia N-Gage

V stredu 13.8.2003 sa uskutočnila v hoteli Carlton prezentácia mobilného herného zariadenia Nokia N-Gage, pri ktorej sme nechýbali ani my a hneď na úvod vám môžeme prezradiť, že táto akcia bola výborne pripravená a dokonale zvládnutá. Prezentácie sa zúčas

15. aug 2003 o 9:49 Ján Kordoš

V stredu 13.8.2003 sa uskutočnila v hoteli Carlton prezentácia mobilného herného zariadenia Nokia N-Gage, pri ktorej sme nechýbali ani my a hneď na úvod vám môžeme prezradiť, že táto akcia bola výborne pripravená a zvládnutá. Prezentácie sa zúčastnila aj naša konkurencia, zástupcovia Cenegy Slovakia a zopár ďalších novinárov.

Ak ste ešte nepočuli o tomto novom hernom zariadení, ktoré by sa malo objaviť na našom trhu okolo polovice októbra, prečítajte si informácie o tejto mobilnej hernej platforme článok v sekcii hardware, ktorý pripravujeme pre vás v priebehu niekoľkých dní. Ale teraz sa už venujme samotnej akcii. Informácie a výhody Nokie N-Gage nám prednášal pán Karel Holub a treba uznať, že z jeho úst to vyzerálo ako mobilné zariadenie budúcnosti nielen pre mladých. Nokia si nechce odhryznúť z koláča herných konzol ako napríklad Playstation 2, Xbox, či Gamecube, ale jej prioritou je skôr ponúknuť nový herný zážitok kdekoľvek a kedykoľvek. Ťažko si človek predstaví, že by na zástavke drtil s PS2 na chrbte a s telkou pre sebou nejakú gejmu. Riešenie ponúkajú Gameboye, ale môžete si na tomto zariadení zavolať, prípadne počúvať rádio alebo hudbu vo formáte mp3?

Takže ako vidíte máte v jednom prístroji kvalitný trojpásmový mobil so stereo FM rádiom, digitálnym hudobným prehrávačom a samozrejme podporu hier. Už to nebude fungovať spôsobom – chcem hru, stiahnem z internetu a drvím. Hry sa budú distribuovať na špeciálnych herných kartách (založených na norme MultiMedia Card), takže si ich budete musieť zakúpiť u distribútora hier, ktorým bude pre Slovenskú Republiku už vyššie spomínaná Cenega Slovakia. Ja osobne som rád, že sa to dostalo do rúk práve tejto spoločnosti, ktorá nemá problém s komunikáciou s hernými médiami na rozdiel od jednej košickej firmy. Postupne sa očakáva, že jednotlivé hry sa dostanú aj do obchodných domov, aby k nim mali ľudia lepší prístup a pomohli tak rozvoju hernej komunity.

Podľa slov zástupcov Nokie sa zatiaľ nemusíme obávať počítačových pirátov, lebo ide o špeciálne chránenú kartu, ale ako potom pripomenuli, zrejme sa nájde niekto, kto odstráni všetky ochrany a začne pirátiť. Uvidíme ako dlho to bude trvať. Ďalšou výhodou Nokie N-Gage je podpora multiplayeru až pre štyroch hráčov prostredníctvom miestneho bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Stačí ak pošlete sms správu svojim priateľom, že sa chcete zahrať, dohodnete si miesto a už to fičí. Keď sme už pri tom posielaní, tak ešte podotknem, že je možné posielať screeny z hier svojim priateľom pomocou MMS správ.

Dôležité však je, kto sa rozhodne vydávať pre Nokia N-Gage svoje tituly. V prvom rade to je samotná Nokia ako výrobca hry Pathway to Glory, ktorá sa objaví na jar v roku 2004. Exkluzívnu zmluvu sa podarilo podpísať s firmou UbiSoft, ktorý podporí hernú platformu Nokia N-Gage hrami Tom Clancy´s Splinter Cell, Tom Clancy´s Ghost Recon, Rayman 3 a Marcel Desailly ProSoccer. Samozrejme to neostane len pri týchto tituloch. Podporu sľúbili aj firmy ako Eidos (Tomb Raider, Pandemonium!), Activision (Tony Hawk´s Pro Skater), THQ (Red Faction, Moto GP, MLB Slam), Sega (Sonic N, Super Monkey Ball, Puyo Pop, Virtua Tennis) a Taito (Puzzle Bobble). Po uvedení Nokie N-Gage na trh by malo byť k dispozícií 10 hier a do Vianoc by sa mal tento počet zdvojnásobiť. Potom by mal počet hier postupne rásť. Výrobcovia hier však musia spĺňať prísne kritéria, lebo ak ich hra nebude kvalitná, nedostane sa ani do predaja a výrobcovia ju potom budú môcť uverejniť bezplatne na svojej stránke. Vyzerá to ako výborný ťah a takto by sa k nám mali dostávať len tie najúspešnejšie tituly. Viac obrázkov z ponúkaných hier si pozrite v našej rubrike screenshoty.

Po výbornej prezentácii nasledovalo samotné odskúšanie si Nokie N-Gage a skromne prehlásim, že som bol nadšený. K dispozícii som mal hru Tony Hawk´s Pro Skater a už len krátke zahranie mi stačilo, aby som si tento produkt pochvaloval. Ovládanie bolo jednoduché a intuitívne (za to môže aj dizajnér Nokie, ktorý má zmysel pre ergonómiu), grafika je nádherná a detailná – až som neveril, čo sa dá z tej mašinky vytrieskať. Ozvučenie bolo výborné a ak nechcete rušiť svoje okolie, môžete si nasadiť slúchatká a potešíte tak svoje okolie. Aspoň vás nebude nikto považovať za herného maniaka – ako sa vyjadril jeden mladý muž na prezentácii za čo zožal od zástupcov herných webov priateľský úsmev :).

Ja osobne sa už teším ako dostanem do rúk novú Nokiu N-Gage. Nemal som rád mobily od tejto firmy, ale tentoraz mením svoj názor a N-Gage si zrejme zakúpim. Na záver poďakujem firme Nokia za pozvanie na túto súkromnú prezentáciu a už sa teším na ďalšie akcie spoločnosti Nokia.