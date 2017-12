Vedci rozlúštili genómy štyroch morských cyanobaktérií

Berlín/Boston 15. augusta (TASR) - Vedcom sa podarilo sekvenovať genómy hneď štyroch morských cyanobaktérií, ktoré sú najmenšími a zároveň najpočetnejšími fotosyntetizujúcimi organizmami na zemeguli. Informovali o tom časopisy Nature a Proceedings of the National Academy of Sciences.

Na projekte spolupracovali rôzne univerzity. Výskum koordinovali Humboldtova univerzita v Berlíne, Massachusettský inštitút technológií, Joint Genome Institute a ústav CNRS vo Francúzsku.

"Genetický výskum ukázal, ako vynikajúco sa organizmy Prochlorococcus a Synechococcus prispôsobili prostrediu," povedal vedúci štúdie Wolfgang Hess.

Tieto maličké organizmy, nazývané aj pikofytoplanktón, tvoria základ potravinového reťazca vo svetových oceánoch. Dvoma tretinami sa podieľajú na biologickom viazaní oxidu uhličitého (CO2) a tvorbe kyslíka v oceánoch. Prečítanie ich genómov pomôže vedcom lepšie rozumieť globálnemu kolobehu CO2.

V moriach je najviac slnečného žiarenia tesne pri hladine, s pribúdajúcou hĺbkou jeho množstvo rýchlo klesá. Jednobunková cyanobaktéria Prochlorococcus marinus vyvinula dve fyziologicky odlišné formy, ktoré sa optimálne prispôsobili životu v presvetlených vrstvách vody pri hladine chudobných na živiny, i vo väčších hĺbkach, kde je síce svetla menej, ale je tu viac živín.

Genóm cyanobaktérie P. marinus sa skladá iba z 1,8 milióna párov báz. Je to spôsobené obmedzenou plochou a objemom buniek. Malý genóm má však svoje výhody: Čím je väčší pomer medzi plochou a objemom bunky, tým viac živín sa dostane cez bunkovú membránu.