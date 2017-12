S mobilom do hrobu?

Je pravda, že mobilné telefóny ohrozujú naše zdravie?

6. sep 2001 o 12:53 Júlia Stolzová

1. Používanie mobilného telefónu býva príčinou nespavosti a porúch pamäti.

2. Časté používanie mobilného telefónu môže vyvolať rakovinu.

3. Telefonovať počas jazdy autom z mobilného telefónu je nebezbečné.

4. Antény, ktorými sa odosiela signál mobilných telefónov, predstavujú zdravotné riziko pre okolité obyvateľstvo.

Správne odpovede:



1.- nie: Doposiaľ to nedokázal žiaden väčší výskum. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pochybnosti vyvolalo práve nedostatočné rozlíšenie dvoch termínov - biologických účinkov a vplyvu na zdravie. Vie sa, že energiu mikrovĺn prijíma koža a svaly a že táto energia zapríčiňuje zvyšovanie teploty vovnútri hlavy. Toto zvýšenie bolo tiež zmerané: ide o 0,1 stupňa Celzia, čo je však menej než pri fyzickej aktivite akú predstavuje napríklad jogging. Tento biologický účinok ale nie je dôvodom, aby sme ho hneď dávali do akejkoľvek súvislosti so zdravím, pretože ľudský organizmus si dokáže poradiť aj s oveľa vyššími výkyvmi teplôt.



2.- nie: Pochybnosti vznikli počas jedného súdneho procesu v Spojených štátoch v roku 1992. Jeden muž obvinil telefónnu spoločnosť za smrť svojej manželky, ktorá umrela na nádor na mozgu. Proces prehral nielen on, ale aj všetci ostatní, ktorí nasledovali jeho príklad, pretože neexistujú nijaké vedecké dôkazy, ktoré by dávali tušiť súvis medzi nádorom na mozgu a telefonovaním z mobilného telefónu.



3.- áno: Telefonovanie z mobilného telefónu počas jazdy vás vystavuje päťkrát vyššiemu riziku, že havarujete. Je to rovnaké nebezpečenstvo, ako keby ste si sadli za volant pod vplyvom alkoholu. Toto je nateraz jediné naozaj dokázané nebezpečenstvo, ktoré so sebou prinášajú mobily. Ani slúchadlá na vašich ušiach, ani prístroje, ktoré vám nechávajú pri telefonovaní voľné ruky, toto riziko neznižujú. Nebezpečenstvo totiž nepramení z toho, že šoférujete jednou rukou, ale z toho, že venujete menej pozornosti tomu, čo sa deje na ceste.



4.- nie: V Európe sú státisíce antén, ktoré prenášajú signál mobilných telefónov a státisíce ľudí, ktorí žijú v blízkosti týchto antén a obávajú sa ich vplyvu na svoje zdravie. V krajinách Európskej únie nesmú byť tieto antény pri školách, detských jasliach, pri nemocniciach práve preto, aby u obyvateľstva tieto pochybnosti nevyvolávali. Inak žiadne dôkazy, že by mohli ohroziť ich zdravie, nejestvujú.