Prečo myšie mutanty zostávajú štíhle

13. aug 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

Myši na vysokokalorickej strave. Vľavo divá, ktorá pribrala a dostala cukrovku, vpravo mutantná bez ACC2. FOTO - PNAS

Obezita je skutočnou civilizačnou chorobou. Nielen preto, že negatívne ovplyvňuje profesionálnu a inú činorodosť ľudí, ale najmä pre účinky na ich zdravie. Popri všeobecnej záťaži srdcovo-cievnej sústavy bývajú najvážnejšími dôsledkami nadváhy poruchy látkovej výmeny v tele, konkrétne rôzne druhy cukrovky. Vedie to aj k astronomickým nákladom na zdravotnícku starostlivosť, ktoré sa už čoskoro stanú celosvetovo netolerovateľnými. Pritom na začiatku býva - ak nejde o chorobný proces - obyčajná stravovacia nedisciplína, zlé vyváženie prijímanej a vydávanej energie. Lekári a vedci z biomedicíny preto intenzívne pátrajú po všetkom, čo by mohlo situáciu ak nie napraviť, tak aspoň zlepšiť.

Štvorica amerických vedcov, ktorú viedol Salih Wakil z prestížneho Baylor College of Medicine v texaskom Houstone, teraz v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition oznámila výsledky zaujímavých pokusov s mutantnými myšami. Išlo o zvieratá geneticky upravené tak, aby im chýbali gény, ktoré kódujú enzým označovaný ako acetyl-CoA karboxyláza 2 (ACC2). Viacerí výskumníci v minulosti preukázali, že sa podieľa na tom, ako telo využíva uložený tuk. No o tom, ako sa prejavuje pri chorobách vznikajúcich v dôsledku obezity, sa vedelo málo.

ACC2 súvisí s mitochondriami, „elektrárňami“ vo vnútri našich buniek. Ich vzhľad, autonómny genetický materiál a iné podrobnosti svedčia o tom, že kedysi bývali samostatne žijúcimi baktériami. Dnes sú symbiotickou súčasťou našich buniek, bez ktorej by sme sa nezaobišli. Nesmrteľný americký lekár, biológ a esejista Lewis Thomas o nich v jednej zo svojich slávnych esejí napísal: „Mitochondrie sú nájomníci stáli a zodpovední, a ja by som im veril.“

Wakil s kolegami kŕmili jednak divé myši, jednak mutantné myši bez ACC2 stravou s vysokým obsahom tukov a uhľohydrátov. Takáto strava bez adekvátneho výdaja energie spôsobuje u myší aj u ľudí rýchly prírastok telesnej hmotnosti a anomálne vysoký obsah cukru v krvi, čo je základný príznak cukrovky. Divé myši sa do štyroch mesiacov stali obéznymi a dostali cukrovku. Mutantné myši na rozdiel od nich zostali po celý čas experimentu zdravé a hmotnosť i krvný cukor si udržali v normále.

ACC2 skutočne zohráva kriticky dôležitú úlohu v kontrole procesov, ktorými telo spaľuje tuk. Chemické látky, ktoré potláčajú aktivitu ACC2, sa tak môžu stať základom nových prípravkov pre liečbu obezity a cukrovky typu 2.