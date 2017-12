Veľké vesmírne dobrodružstvo

Vniesť úspech fenoménu Star Trek do počítačových hier sa, žiaľ, množstvu titulov napriek snaženiu nepodarilo. Filmová licencia nie je všetko a ani zarytému fanúšikovi nestačia k zábave len správne kulisy. Vystúpiť z tieňa vrhnutého na StarTrek hry sa ...

13. aug 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Vniesť úspech fenoménu Star Trek do počítačových hier sa, žiaľ, množstvu titulov napriek snaženiu nepodarilo. Filmová licencia nie je všetko a ani zarytému fanúšikovi nestačia k zábave len správne kulisy. Vystúpiť z tieňa vrhnutého na StarTrek hry sa podarilo napríklad výbornej Bridge Commander, ale najmä úspešnej ST: Elite Force. Práve tento titul sa dočkal pokračovania a opäť si nespravil hanbu.

Príbeh 3D akčnej hry vás na začiatku opäť zavedie na palubu seriálového Voyageru, a to práve na konci jeho televíznych sérií. Prvú úroveň budete bojovať na Borgskom plavidle, aby sa Voyager konečne mohol vrátiť na Zem. Ďalej je to však s Hazard Teamom, do ktorého patrí hlavný hrdina Alexander Munro, už horšie. Veliteľstvo flotily túto útočnú jednotku nepotrebuje a nebyť kapitána Picarda, musel by Munro zostať ako učiteľ na Zemi. Spolu s ďalšími členmi posádky Enterprise ho však čaká napínavý príbeh začínajúci sa sporom medzi rasami Attrexianov a Idryllov, do ktorého sa čoskoro zamiešajú záujmy iných skupín StarTrek vesmíru.

Dostanete sa tak na množstvo planét a miest, kde budete bojovať najmä proti špeciálnej, geneticky vypestovanej rase nie nepodobnej filmovým Votrelcom. S nimi má hra často podobnú atmosféru strachu. V tmavých klaustrofobických priestoroch vás nejeden útok nepriateľov často doslova paralyzuje.

Práve toto polohororové podanie je spolu s filmovým nádychom najväčšou devízou hry. Inak totiž ide o úplne konvenčnú, veľmi lineárnu strieľačku. Zbrane sú doslova vykradnuté z konkurencie (okrem zaujímavého trikodéra, ale to vlastne ani nie je zbraň) a umelá inteligencia ničím nevyniká. Autori si to však asi veľmi dobre uvedomili, a tak vás okrem týchto bežných prísad čakajú aj oživenia vo forme súbojov so silnými „bossmi“ a taktiež množstvo skrytých bonusov a komických prekvapení.

Hra má navyše rýchly akčný spád a nudiť sa budete len ťažko. Prispieva k tomu aj svižná a štýlová grafika a tiež profesionálna zvuková kulisa. Vo výsledku je teda StarTrek: Elite Force 2 remeselne skvelo prevedená hra, ktorá poteší každého ST fanúšika a neurazí žiadneho iného milovníka akčných hier.

