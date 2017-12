Angličana uväznili kvôli vírusu, ktorý mal v počítači

Čo najhoršie vám môže spôsobiť počítačový vírus, ktorý sa nebadane dostane do vášho počítača? Trebárs vás dostať do väzenia, pripraviť o vlastné dieťa, o dobrú povesť v celom okolí, aj o prácu. Presne to sa stalo 45-ročnému Angličanovi Julianovi Greenovi,

ktorého obvinili z pedofílie. Polícia mu pri razii vlani v októbri zhabala osobný počítač, na ktorom sa našlo 172 pornografických obrázkov detí. Greena uväznili, neskôr po zložení kaucie umiestnili na tri mesiace do špeciálneho „hostela" určeného pre kriminálnikov čakajúcich na súd. Kým bol vo väzení, dostal výpoveď v zamestnaní a súd pridelil opatrovníctvo sedemročnej dcéry jeho bývalej manželke, ktorá zároveň získala aj ich bývalý spoločný dom. „V takýchto prípadoch nie ste nevinní, kým sa nepreukáže vina – ale práve naopak," hovorí Green, ktorému sa za jednu noc prevrátil život naruby, keď ho všetci známi začali považovať za nebezpečného sexuálneho zvrhlíka. V priebehu procesu však dostal finančnú podporu sedemtisíc libier na najatie právnika. Ním oslovený expert vzápätí v počítači objavil jeden vírus a 11 „trójskych koní", ktoré skopírovali do počítača pornografiu bez vedomia jeho majiteľa. Trójske kone sú programy, ktoré predstierajú, že používateľovi prinesú nejakú zaujímavú funkciu, v skutočnosti však ovládnu jeho počítač a môžu ho využiť aj na uchovávanie nelegálnych materiálov. Prichádzajú zväčša e-mailom a neskúseného človeka trikmi presvedčia, aby odsúhlasil ich nainštalovanie. „V pamäti mi utkvel napríklad jeden s predmetom 'dôležitá správa od Microsoftu', až po jeho otvorení som zistil, že s Microsoftom nemá nič spoločné," hovorí Green. Pred policajnou akciou si všimol, že s jeho počítačom nie je všetko v poriadku, pretože sa sám zapínal a pokúšal pripájať na internet, nepodarilo sa mu ho však vyčistiť. Green bol minulý mesiac po „deviatich mesiacoch pekla" definitívne oslobodený od obžaloby a teraz uvažuje, že bude od polície vymáhať finančnú náhradu spôsobenej ujmy. Keby sa mu nepodarilo získať peniaze na vypracovanie odbornej analýzy, súd by postupoval len na základe analýzy vykonanej políciou a za každý obrázok by mu hrozilo odňatie slobody na desať rokov. Jedným z najhorších zážitkov za uplynulých deväť mesiacov bolo pre neho vypočúvanie, počas ktorého mu vyšetrovatelia predkladali fotografie detskej pornografie. Takisto vo väzení bol so skutočnými pedofilmi. „Teraz už viem, že každý by si mal na svoj počítač zaobstarať antivírusový program," povedal Green pre londýnsky Herald Express ošúchanú radu, ktorá však z jeho úst znie skutočne úprimne. Takisto apeluje na internetistov, aby neotvárali žiadne e-maily, ktorých obsahom si nie sú istí. Sám však bude svoju bezpečnosť už riešiť iným spôsobom – počítač predá a už nikdy v živote nechce žiaden vlastniť. (tb)