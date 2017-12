Max Payne 2 - Max sa vracia a je silnejší

15. aug 2003 o 7:23 Ján Kordoš

Keď sa objavili prvé informácie o chystanom projekte Max Payne 2, herná obec sa potešila ďalšiemu potenciálnemu hitu. Prvý diel priniesol hráčom množstvo noviniek a nový herný (alebo skôr filmový?) zážitok. Jedinou chybou bola dĺžka, respektíve krátkosť hry. Nedávno sa objavili aj fámy o zažalovaní firmy (ne)známym wrestlingovým hráčom, ktorý používal podobný nick ako je názov hry, ale ani to nezabránilo pokračovaniu práce na druhom dieli Maxa.

Objavili sa nové informácie a aj screenshoty, tak si vychutnajte zopár viet. Príbeh sa začína obvinením Maxa z vraždy svojho parťáka a čo je prekvapujúce, hlavný hrdina sa k nej aj prizná. Story bude temnejšia ako minule a dočkáme sa aj menšieho romániku medzi hlavným hrdinom a dámou (no, pánom to asi nebude:). Temnosť v príbehu len vítam, ale keď Maxovi v prvom dieli zavraždili rodinu, tak to tiež nebolo moc veselé.

Remedy sa ďalej chvália novým enginom – Havok 2 a na obrázkoch je vidieť, že sa majú čím chváliť. Fotorealistické prostredie a detailne vymodelované postavy vravia za všetko. Vylepšenia by sa mal dočkať aj samotný Bullet Time (spomalenie hry ako v Matrixe) a jednotlivé súboje budú potom vyzerať ešte efektnejšie. Dúfam, že nikoho neprekvapí absencia multiplayeru (rovnako ako v Max Payne 1), veď keď sa zamyslíme, bola by to zbytočná funkcia v hre a nedočkala by sa podstatnejšieho využitia.

Tak si zatiaľ vychutnajte nové obrázky a ja sa už teším na nové informácie, o ktoré sa s vami určite podelíme.