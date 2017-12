Singles - konkurencia pre The Sims 2

14. aug 2003 o 7:27 Ján Kordoš

Ak sa pozriete na screeny z hry Singles musí sa vám vybaviť hra The Sims alebo z jeho pokračovania. Venovať sa budeme medziľudským vzťahom a vybavovaniu bytu. Vyzerá to teda klasicky Simácky, ale je tu pár rozdielov. Starať sa budete len o dvojicu Lindy a Mikea a obnáša to klasické staranie sa o ich blahobyt a dokonca aj vytvorenie vzťahu medzi touto dvojkou. Uvidíme, ale zatiaľ tento projekt od nemeckého týmy Rotobeedopadne.