Contract J.A.C.K. - datadisk k No One Lives Forever 2

14. aug 2003 o 7:49 Ján Kordoš

Dlho predlho sme čakali na datadisk k veľmi úspešnej a hlavne netradičnej FPS No One Lives Forever 2, v hlavnej úlohe s pôvabnou Cate Archer. Teraz ho tu máme ako na podnose a na obrovské prekvapenie v ňom nebudeme hrať za príťažlivú Cate. Skratka J.A.C.K. (Just Another Contract Killer) nám prezrádza, že si to celé zahráme z tej druhej strany.

Takže boj UNITY a Harmu uvidíme z pohľadu zločineckej organizácie, ale nebudeme strieľať po dobrákoch z UNITY, ale na muške máme konkurenciu z Talianska. Po dohode z najväčším zloduchom všetkých čias, Dimitrijom Volkovom sa v úlohe Johna Jacka rozhodnete nakopať pojedačom pizze a špagiet všetko, čo sa nakopať dá. Na rozdiel od NOLF 1 a 2 však bude JACK zameraný skôr na akciu, aj keď pochybujeme, že nájomní vrahovia sa chovajú hlučne. Čo sa hýbe, to stačí zastreliť a bude konečne pokoj. John po svojich potulkách po Taliansku navštívi aj našu socialistickú rodnú hrudu – Československo, aby svoju púť ukončil efektne na vesmírnej stanici kdesy hlboko vo... ťažká hádanka, že :).

Uvidíme, ako celá hra dopadne. Podľa doterajších slov to nevyzerá na zahodenie, aj keď asi nedosiahne kvality svojho originálu, máme sa na čo tešiť – konkrétne čakajte na tohtoročnú zimu.