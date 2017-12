Black9 - temná budúcnosť

Firmu Taldren poznáme ako tvorcu známej Star Trek hry Starfleet Command, ktorá bola použiteľná väčšinou len pre fanúšikov ST. Lenže ich nová hra bude mať so Star Trekom maximálne spoločné to, že sa odohrávajú v budúcnosti, kedy ľudstvo zvláda ľahši

13. aug 2003 o 8:03 Ján Kordoš

Firmu Taldren poznáme ako tvorcu známej Star Trek hry Starfleet Command, ktorá bola použiteľná väčšinou len pre fanúšikov ST. Lenže ich nová hra bude mať so Star Trekom maximálne spoločné to, že sa odohrávajú v budúcnosti, kedy ľudstvo zvláda ľahšie cesty vesmírom. Už nie je žiadny problém vybrať sa na dovolenku na Mars alebo navštíviť rodinu na Mesiaci. V roku 2080 to podľa hry bude možné.

Svetu vládne 9 mocných megakorporácií, je síce pravdou, že každá ma obrovský vplyv a moc, ale to by sme neboli ľudia, keby sme nechceli ešte viac. Preto miesto toho, aby sa jednotlivé strany spojili, začnú medzi sebou bojovať. Vy ste členom jednej zo skupín a vašou úlohou bude za peniaze ochraňovať svojho zamestnávateľa. Samozrejme pre neho budete robiť aj menšie sluzbičky zahrňujúce infiltráciu na základňu protivníka a následné ukradnutie tajných dokumentov. Hra je založená na akcii, čo je dostatočne vidieť aj na obrázkoch, ale z nich sa nedá vyčítať, že dôraz je kladený aj na taktické uvažovanie a k úspešnému dohraniu vám nebude stačiť vrhnúť sa dopredu a kosiť stovky nepriateľov. Tí pobrali trošku rozumu a nebudú sa chcieť dať tak ľahko zabiť.

Black9 využíva služby enginu Unreal Warfare, takže na nedostatočne prepracovanú grafiku sa určite sťažovať nebudeme. Hry sa dočkajú majitelia PC a Xboxu na začiatkom zimy 2003.