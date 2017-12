Age of Wonders: Shadow Magic - konkurencia pre Warlords 4

Žáner fantasy ťahových stratégií sa začínal konečne znovu ožívať a to za výraznej pomoci vydania Heroes of Might and Magic 4 firmou 3DO, Disciples 2 od Strategy First alebo Age of Wonders 2 z rúk Triumph Studios. Dnes sa dozviete info

13. aug 2003 o 7:54 Ján Kordoš

Žáner fantasy ťahových stratégií sa začínal konečne znovu ožívať a to za výraznej pomoci vydania Heroes of Might and Magic 4 firmou 3DO, Disciples 2 od Strategy First alebo Age of Wonders 2 z rúk Triumph Studios. Dnes sa dozviete informácie už o treťom pokračovaní AoW, ale okrem prichádzajúcich Warlords 4 to nevyzerá na moc úspešný rok pre tento žáner. Nič to však samozrejme nemení na tom, že aj Shadow Magic nám poskytne dostatok zábavy a získa si naše srdcia prahnúce po podobnej hre.

Ak ste sa dostali cez prvý odstavec, cez tú hŕbu pojmov, určite viete, čo môžete konkrétne očakávať od daného titulu. Príbeh sa začína tam, kde sa skončil predchádzajúci, ale nebudete hrať len za mága Merlina. Príbeh začína úplne nevinne, veď posúďte sami. Merlinovi sa úspešne podarilo zjednotiť ľudstvo a ochrániť tak svet pred číhajúcim nebezpečenstvom. Všetko začalo prekvitať a ľudia začínali zaberať nové územia a to všetko na úkor iných rás, ktoré nemali dostatok zlata a iných surovín na taký rýchly rozmach. Elfom to je proti srsti a začnú sa zahrávať s temnými silami. No ako to už väčšinou býva, niekto si riadne popáli prsty a na svet vstúpi temné zlo, ktoré je dostatočne silné na to, aby si podrobilo celý svet bez rozdielu obývanej rasy.

Tu do hry vstupujete vy a môžete si vybrať jednu z piatich kampaní. V každej vás povedie príbehom jeden čarodejník a jednu misiu si dokonca odohráte aj za starého Merlina. V koži každého z mágov si odohrátre tri misie, čo nám dáva 16 misií. Menší počet misí bude vyvážený rozsiahlosťou jednotlivých máp a zvýšenou inteligenciou nepriateľa. Aby ste to však nemali až také ťažké, zabudovali autori do hry jednu príjemnú novinku. Pred každým súbojom v meste alebo v dungeone uvidíte, aké množstvo potvor a hlavne aké druhy nepriateľských jednotiek sa tam ukrývajú. Ide o jednoznačnú výhodu, lebo pri súbojoch, ktoré viete, že nedopadnú moc dobre, si to môžete rozmyslieť a nepúšťať sa do vopred prehraného boja. Takto si môžete strategicky obsadiť menej chránené miesta a až neskôr sa vrhnúť na bránené pevnosti.

Hra však pribrala na obtiažnosti aj pridaním novej rasy – Tieňoví démoni. Majú dosť veľkú výdrž a kvantita všetkých pavúkov, vážok a podobného sajrajtu sa dokonalé vyrovná kvalite – a možno ju prevýši. Nováčikovia však nemusia mať strach, lebo sa objavil nový stupeň obtiažnosti pre fantasy panicov a pre nich to bude výborný krok k zvýšeniu hrateľnosti.

Na záver nebude chýbať ani dvadsiatka samostaných máp a konečne aj editor. Na internete sa objavia desiatky nových mápa ak vás bude hra stále baviť, môžete si potom sťahovať kvantum nových máp. To beriem ako obrovské plus – veď sa pozrite na CounterStrike mód pre Half-Life. Hra sa objaví na pultoch obchodov čo nevidieť, takže berte toto menšie zhrnutie informácie ako predkrm pred recenziou. Vyzerá to totiž tak, že Warlords 4 budú mať nečakaného, ale silného protivníka.