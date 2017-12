Dokument: hackeri o prieniku do VasaAdresa.sk

Popis prieniku do systému WWW.VASAADRESA.SK



Úvod

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /opt/web/vasaadresa.sk/vasaadresa.sk/noweb/funkcie/hPrihlasenieLog.p on line 3





Z tejto informácie vieme zistiť (okrem toho že sme sa dozvedeli kompletnú cestu ku skriptom, teda máme predstavu o adresárovej štruktúre webu a zčasti aj o štruktúre databázy) že vznikla chyba v query "SELECT * FROM Zakaznik Z LEFT JOIN ZakaznikUdaje U ON U.idZakaznik=Z.idZakaznik WHERE Z.idZakaznik=asd AND Z.heslo='asd'" a ďalej nám to - po krátkej analýze, ktorá profesionálnemu programátorovi nerobí ani najmenší problém - poskytlo informáciu, že originálna query je zapísaná nejako takto...



SELECT * FROM Zakaznik Z LEFT JOIN ZakaznikUdaje U ON U.idZakaznik=Z.idZakaznik WHERE Z.idZakaznik=$login AND Z.heslo='$pass'



... kde $login je užívateľské ID z formulára a $pass je heslo z formulára.



Tieto informácie nám postačili na vytvorenie užívateľského mena, ktoré nám dovoľuje vstúpiť do užívateľského priestoru ktoréhokoľvek užívateľa systému. Postup je približne nasledovný (v záujme bezpečnosti nebudeme uvádzať úplný postup)...

Popis prieniku



Autentifikačný mechanizmus pracuje na spôsobe požiadania databázy o informácie užívateľa, ktorý je jednoznačne identifikovaný užívateľským ID a heslom. Pokiaľ by tieto informácie boli korektné, systém vráti PRÁVE JEDEN záznam (kedže predpokladáme, že užívateľské ID je unikátne - jednoznačné). My však pomocou menšej úpravy query dokážeme donútiť systém, aby nám vrátilo všetky záznamy v databáze a potom pomocou limitovania riadkov vieme systém donútiť k vráteniu práve jedného riadku - toho, ktorý potrebujeme. Tým nás systém považuje za autentifikovaných, zapíše si autentifikačný token - záznam o prihlásení - a povolí nám operácie v užívateľskom priestore.



V systéme však existuje aj užívateľ, ktorý ma nastavené administrátorské privilégiá a môže schvaľovať, zamietať a inak modifikovať platby, užívateľské kontá a priestory. Postup na získanie administrátorského konta je úplne totožný, stačí len vytipovať správneho užívateľa. Možnosti administrátora môžeme ukázať na priložených screenshotoch.



Čo ďalej?

Toto nie je prvý problém s bezpečnosťou u eTechnologies, z minulosti sú známe početné prieniky do služby Pokec.sk, alebo z nedávnej minulosti známy problém so službou Fotoalbumy.sk, kde bolo možné nepovolanými užívateľmi prezerať súkromné zaheslované fotografie.





Programátori by si mali dať pozor na to, aké queries píšu a čo dovolia užívateľom vkladať do query. Dokument o SQL injection (ako sa tento postup nazýva) sa nachádza na tejto linke: http://www.nextgenss.com/papers/advanced_sql_injection.pdf



Záver



Vyhlasujeme, že sme žiadne zo získaných informácií nezneužili ani nepoužili v náš prospech, ani v neprospech eTechnologies, a tento dokument vznikol ako ukážkový príklad chýb pri tvorbe obsahu a systémov na dnešnom internete.



Referencie





Linky v tejto sekcii patria technológiám, ktorých sa tento dokument týka, ako aj informačným dokumentom o technikách SQL injection a ostatných technikách, použíteľných pri prieniku do web aplikácie.