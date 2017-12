Telefón aj žiarovku vraj vynašli Taliani

BRATISLAVA 12. augusta (SITA) - Že Taliansko dalo svetu mnohé veci, od opery po rádio, je všeobecne známy fakt. Ak však Talian nahliadne do encyklopédie, ktorú pokrstil sám premiér Silvio Berlusconi, asi zostane na svoj pôvod veľmi hrdý. Podľa tvorcov toh

to tridsaťzväzkového diela Taliani vynašli všeličo, od helikoptéry, písacieho stroja, kondómu, umelého chrupu až po motor do áut. Jedna z autoriek kontroverznej encyklopédie Rossana Paceová tvrdí, že prínos Talianov k svetovej vede sa podceňoval a teraz konečne nastal čas dať najavo svoju hrdosť.

Podľa Paceovej je síce vo svete dostatočne známe, že prvý transatlantický rádiový prenos uskutočnil Talian Marconi, no ľudia by mali vedieť, že písací stroj vynašiel v roku 1855 právnik z Piemontu Giuseppe Ravizza. A čo telefón? Jeho vynález sa prisudzuje Alexandrovi Grahamovi Bellovi, ktorý prístroj predviedol v roku 1876. Po prvýkrát však vraj telefonoval istý Antonio Muecci z Florencie, a to o celých 5 rokov skôr. Rovnako by podľa encyklopédie mal zo svetových kníh zmiznúť Thomas Alva Edison so svojou žiarovkou, pretože svietila len 40 hodín. Talian Alessandro Cruto vyrobil žiarovku, ktorá vydržala až 500 hodín. Podľa encyklopédie Taliani vynašli napríklad ambulanciu, teplomer a barometer. Za kondómy zasa vďačíme Gabrielovi Fallopiovi, ktorý žil v 16. storočí. Vynález kompasu síce autori neupierajú Arabom a Číňanom, ale jeho zdokonalenie prisudzujú talianskym námorníkom. A kto prišiel na metódu destilácie alkoholu? Žiadne prekvapenie: boli to v 12. storočí talianski mnísi.