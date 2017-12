Kabinet schválil predaj mobilných licencií

BRATISLAVA – Vláda v stredu schválila návrh podmienok na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM a UMTS. Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Dušana Faktora by

6. sep 2001 o 7:07 (sita)

BRATISLAVA – Vláda v stredu schválila návrh podmienok na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM a UMTS. Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Dušana Faktora by ministerstvo malo požiadať Telekomunikačný úrad SR (TÚ) o vypísanie tendra v horizonte približne dvoch týždňov. Jeho príprava by mala trvať približne jeden až dva mesiace, keď by mal TÚ presne špecifikovať podmienky, medzi ktorými by mala byť napríklad rýchlosť pokrytia, druh služieb, rýchlosť ich zavedenie a ďalšie. Podľa schváleného materiálu by mal úrad výberové konanie vypísať do konca roka.

Licencie GSM a UMTS by mali byť udelené do konca prvého polroka 2002. Minimálna počiatočná cena za obe spoločne predávané licencie pre nového nadobúdateľa je v súťaži stanovená na 1 mld Sk. Tretí operátor bude môcť na základe získanej licencie už od polroka 2002 začať prevádzku v pásmach GSM 900 a GSM 1800. V tomto termíne sa končí exkluzivita pre poskytovanie služieb v týchto pásmach dvom súčasným mobilným operátorom – Globtelu a EuroTelu. Uvedenie UMTS do prevádzky sa však predpokladá až v druhej polovici roka 2003, pričom tento termín súvisí s uvoľnením pásiem pre UMTS Armádou SR. Práve armáda by mala za uvoľnenie pásiem získať časť prostriedkov, ktoré použije na nákup nových komunikačných zariadení v nových pásmach.

Ministerstvo dopravy navrhlo udeliť spolu tri celoplošné licencie UMTS. Podľa zákona o telekomunikáciách budú udelené na obdobie 20 rokov. Opciu na odkúpenie licencie UMTS majú aj súčasní mobilní operátori Globtel a EuroTel. Tí by mali licenciu na prevádzkovanie UMTS získať za cenu, ktorá bude stanovená ako odhad ceny za získanie licencie UMTS novým operátorom. Tá bude vypočítaná z celkovej ceny zaplatenej novým operátorom za licencie GSM aj UMTS. Tretí operátor licenciu získa na základe výberového konania, kde bude hlavným kritériom cena, do úvahy sa však pri hodnotení ponúk bude brať aj splnenie ostatných stanovených kritérií.

Potenciálny záujem o licenciu predávanú prostredníctvom tendra doteraz prejavila materská firma Českého Mobilu, prevádzkovateľa siete Oskar, spoločnosť Telesystem International Wireless. Podľa Faktora svoju účasť v tendri vyhodnocuje aj firma Telenor, jej účasť však bude závisieť od podmienok vyhlásenej súťaže. UMTS je mobilný telekomunikačný systém tretej generácie, ktorý popri bežnej hlasovej komunikácii umožňuje zavádzanie nových služieb s vysokými prenosovými rýchlosťami, ako napríklad prenos obrazu a zvuku.