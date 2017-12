Britskí vedci hľadajú najlepší vtip na svete

Glasgow 6. septembra (TASR) - Britskí vedci vo štvrtok vyhlásili súťaž o najlepší vtip na svete.

6. sep 2001 o 6:36 TASR

Richard Wiseman, psychológ z Hertfordshire University neďaleko Londýna, vyhlásil celoročné internetové pátranie, ktoré by malo ozrejmiť či muži a ženy, mladí a starí a príslušníci rozličných národností vôbec považujú niektoré vtipy za vtipné.

"Ide o pokus preniknúť do psychológie humoru. Existujú určité typy vtipov, ktoré sa šíria len v určitých krajinách, a existujú dokonca také, čo vyvolajú smiech po celom svete" opýtal sa Wiseman na vedeckej konferencii British Association for the Advancement of Science v škótskom Glasgowe.

Záujemcovia o tento experiment sa na ňom môžu zúčastniť na webovej stránke http://www.laughlab.co.uk/home.html a poslať tam v angličtine svoje obľúbené vtipy. Musia však poskytnúť o sebe aj niekoľko informácií a vyhodnotiť vzorku vtipov.

Po šiestich mesiacoch vtipy najčastejšie označované za tie najsmiešnejšie nahrá profesionálny komik. Spomedzi rozličných point anekdot by potom teoreticky mali vybrať tú, ktorá - ako sa hovorí - by rozosmiala aj mŕtveho.

Databáza vtipov už teraz praská vo švíkoch. Wiseman však dúfa, že počas prvých 24 hodín experimentu ju zaplaví najmenej ďalších 1000 vtipov.

Oplzlé a urážlivé žarty - akokoľvek vtipné - do konečného zoznamu nebudú zaradené. "Študent každé ráno tieto vtipy vyselektuje. Bude však zaujímavé zistiť, kto nám také vtipy bude posielať," vysvetlil Wiseman.

Nahrávky vybraných najsmiešnejších vtipov potom budú počúvať dobrovoľníci, ktorých mozgovú aktivitu bude snímať scanner. Výsledky štúdie by tiež mali odhaliť aj nové fakty o poškodeniach mozgu a o procesoch, ako nám vtip "dochádza". Napríklad ľudia s poškodeným pravým predným lalokom mozgu majú ťažkosti pochopiť väčšinu vtipov a často sa smejú, avšak nie na pointe.