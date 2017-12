Vyšetrovanie aj kvôli Media Playeru

Európska komisia minulý týždeň oznámila, že rozšíri vyšetrovanie spoločnosti Microsoft, aby preskúmala, či softvérový gigant nelegálne neviaže program Media Player na svoj operačný systém Windows. Podľa komisie totiž nemožno Media Player zo systému jednod

6. sep 2001 o 22:23

ucho odstrániť, čo znevýhodňuje spoločnosti vyrábajúce konkurenčné produkty ako RealPlayer či QuickTime.

Nový súpis námietok Európskej komisie dopĺňa ten, ktorý bol spoločnosti zaslaný pred rokom a dodáva nový rozmer obavám komisie, že akcie Microsoftu môžu ublížiť inováciám a obmedziť výber spotrebiteľov. Media Player je softvér Microsoftu, ktorý umožňuje prehrávanie audio a video súborov.

Podľa komisie sa Microsoft tiež môže snažiť rozšíriť dominantnú pozíciu v oblasti operačných systémov pre osobné počítače do oblasti lacných počítačových serverov, ktoré sa zvyčajne používajú pre tlačiarne, pripojenie na internet a uschovávanie súborov.

Podľa hovorkyne komisie má Microsoft dva mesiace na to, aby odpovedal na obvinenia a spoločnosť môže tiež požiadať o vypočutie, ktoré by sa podľa hovorkyne malo uskutočniť do konca roka. Komisia nezvažuje, že by na Microsoft uvrhla nejaké reštrikcie v čase, keď bude vyšetrovanie prebiehať. Komisia tiež do vyšetrovania nezahrnie nový operačný systém Microsoftu Windows XP.

Európska komisia už v auguste 2000 oznámila, že vyšetruje, či Microsoft nevyužíval dominantné postavenie v oblasti operačných systémov pre poškodenie konkurentov na trhu serverov. Dlhú právnickú bitku vedie Microsoft aj v USA, kde je obvinený z porušovania zákona tým, že zneužíval svoje takmer monopolné postavenie na trhu programov pre osobné počítače expanziou na trh internetových prehliadačov. Tým obmedzoval možnosť voľby spotrebiteľov a bránil rozvoju konkurencie. (čtk, reuters)

Nepodpísané ovládače vo Windows 2000 Professional

Problémy s funkčnosťou Windows 2000 Professional sú často zapríčinené nainštalovanými necertifikovanými ovládačmi (nepodpísané Microsoftom). Ak chcete zistiť, ktoré nainštalované ovládače nie sú podpísané, použite nástroj sigverif.exe, ktorý sa nachádza v priečinku %SystemRoot%\system32. Tento nástroj môžete spustiť aj cez Start/Run/, do poľa Open napíšte sigverif.exe. Po kontrole sa zobrazí zoznam nepodpísaných súborov, cez tlačidlo Advanced na karte Logging nájdete záznam kontrolovaných súborov aj s popisom.