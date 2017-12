Z: Steel Soldiers plechovky útočia

9. sep 2001 o 22:22

Keď sa v roku 1996 zrodila realtime stratégia s jednoduchým názvom Z, do svojho žánru priniesla veľkú dávku inovatívnosti. Klasický scenár (ťaž suroviny – vytvor obrovskú armádu – prevalcuj súpera) bol nahradený akčnejším poňatím bojiska rozdeleného na sektory. Tie bolo nutné obsadiť, aby ste mohli používať továrne na ich území, keďže v hre neexistoval manažment zdrojov a nebolo možné stavať budovy. To viedlo nielen k zvýšeniu tempa a akčnosti hry, ale aj k nutnosti rýchleho taktického konania namiesto tichého budovania armády niekde v úzadí, ako v iných RTS. „Zetko“ sprevádzal aj výborný humor prameniaci z faktu, že proti sebe nebojovali organické bytosti, ale grobianski plechoví roboti, ktorí sa rozhodne nebrali príliš vážne.

Pokračovanie s podtitulom Steel Soldiers sa nesie v podobnom duchu. Zostal systém sektorov, akčný štýl aj svojrázny humor. Autori sa však nevyhli rôznym zmenám a prídavkom, ktoré sú v konkurenčných RTS dnes bežné. Najvýraznejšou zmenou je prechod od 2D zobrazenia k plnohodnotnej 3D grafike. To má svoje svetlé stránky v podobe plastického terénu, impozantných špeciálnych efektov a slušných 3D modelov jednotiek. Na druhej strane sa vytratil pôsobivý štýl ručne kreslenej 2D grafiky a okolité prostredie pôsobí dosť šedivo a jednotvárne. Ďalšou novinkou je pridanie pseudo-ťažby surovín. Akonáhle obsadíte časť územia, automaticky z neho plynú financie, ktoré sa klasicky používajú na výrobu jednotiek a pribudla aj nová možnosť stavať budovy. Jednotlivé sektory bojiska sú potom diferencované podľa rýchlosti produkcie zdrojov, čo pridáva ďalšie taktické starosti s výberom, kadiaľ viesť svoju ofenzívu. Zmenené boli aj humorné animácie rozprávajúce dej medzi jednotlivými misiami. Tentoraz namiesto renderovanej grafiky používajú takmer statický komiksový kabát, ktorý síce na prvý pohľad nepôsobí nijako úžasne, ale po chvíli zistíte, že svoju humornú funkciu plní veľmi dobre. Takmer všetko ostatné zostalo po starom. Veľmi dobré zvukové efekty, atmosférická hudba a zmysel pre iróniu sú pre autorov – Bitmap Brothers – typické. Nič to však nezmení na fakte, že nové „Zetko“ už nie je taká výnimočná hra. Originálna by bola pred pár rokmi, no vlastnosti hry dnes nijako nevynikajú nad priemer. Má však svoj jedinečný štýl a ak vám neprekáža jeho zjavná tuctovosť, určite sa zabavíte množstvom rôznorodých misií a v perfektnom multiplayeri.

MICHAL GARDIAN

