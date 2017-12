Ruská vláda varuje pred cestami do USA

Ruská vláda varovala počítačových expertov pred cestami do Spojených štátov po tom, ako bol ruský programátor uväznený na základe kontroverzného zákona o autorských právach.

6. sep 2001 o 13:22

Rus Dmitrij Skljarov sa stal v júli prvou osobou, ktorú zatkli na základe zákona o copyrighte z roku 1998 zakazujúceho predaj technológie, ktorá by mohla slúžiť pri porušovaní autorských práv. Formálne bol obžalovaný minulý štvrtok a za porušenie autorských práv mu hrozí trest až 25 rokov odňatia slobody.

„Upozorňujeme, že všetci ruskí špecialisti spolupracujúci s americkými softvérovými firmami sa môžu dostať na území Spojených štátov do rozporu so zákonom o copyrighte – bez ohľadu na to, ako dopadne prípad D. Skljarova,“ píše sa vo vyhlásení ruského ministerstva zahraničných vecí.

Dvadsaťšesťročný Dmitrij Skljarov vystúpil v Spojených štátoch na konferencii o počítačovej bezpečnosti, tesne pred odletom späť do Ruska ho však zatkli a vo väzení strávil 21 dní. Jeho uväznenie vyvolalo početné protesty zo strany obhajcov slobody slova. Sám Skljarov sa cíti nevinný. V súčasnosti je prepustený na kauciu a nesmie opustiť Spojené štáty.

Ruského programátora obžalovali za jeho program, ktorý umožňuje vytvárať kópie digitálnych kníh vydaných vo formáte Adobe eBook – tento formát mal byť podľa výrobcov nekopírovateľný. (reuters, hr)