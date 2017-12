Nový výrobca telefónov: Sony Ericsson

Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson minulý týždeň uzavrel dohodu so spoločnosťou Sony o spojení ich divízií vyrábajúcich mobilné telefóny do jedného spoločného podniku. Hoci sa o možnom spojení hovorilo už od apríla, až do minulého týždňa

5. sep 2001 o 22:30

Písmo: A - | A + 0

Ericsson a Sony od minulého týždňa už nie sú v oblasti mobilných telefónov konkurentmi, ale partnermi: nová spoločnosť Sony Ericsson Mobile Communications, ktorá prevezme výrobu telefónov od oboch firiem, začne na trhu pôsobiť od 1. októbra. FOTO – TASR/EPA



nebolo jasné, v akom štádiu sú rokovania a či k spojeniu vôbec dôjde. Nová spoločnosť bude sídliť v Londýne a Sony i Ericsson v nej budú vlastniť rovnaký podiel. Fungovať začne od 1. októbra a jej prvé výrobky by sa mali v obchodoch objaviť v prvej polovici budúceho roka. Zbohom telefónom Ericsson Názov novej spoločnosti bude Sony Ericsson Mobile Communications, telefóny sa však nebudú vyrábať pod doterajšími názvami, ale pod úplne novou značkou. Hoci podľa zmluvy majú obaja výrobcovia právo naďalej predávať telefóny aj pod doterajšími značkami, hovorca Ericssonu potvrdil, že švédska spoločnosť postupne presunie všetky doterajšie operácie s mobilnými telefónmi do novej spoločnosti. Už v druhej polovici budúceho roka teda zrejme začnú z obchodov miznúť telefóny značiek Ericsson i Sony, ktoré nahradia výrobky novej firmy. Podrobnosti o novej značke či vlastnostiach telefónov však zatiaľ ešte nie sú známe. Podľa riaditeľa Ericssonu však pôjde o podobnú značku, ako napríklad módne Playstation či Walkman, nie o odvodeninu názvov dvoch materských spoločností. Samotnú výrobu telefónov pritom Sony Ericsson zadá inej spoločnosti, podobne, ako v januári tohto roka presunul Ericsson svoju výrobu na singapúrsku firmu Flextronics. Dohodu o vytvorení novej spoločnosti, ktorá bude mať kapitál 500 miliónov dolárov a zamestná 3500 ľudí, musia ešte schváliť správne rady oboch spoločností a niektoré regulačné orgány. Technika Ericsson, dizajn Sony Švédsky Ericsson, v súčasnosti štvrtý najväčší producent mobilných telefónov na svete, v uplynulých mesiacoch výrazne utrpel spomalením rastu odvetvia IT: musel prepustiť viac než 20-tisíc zamestnancov a straty sa snaží znížiť aj úsporným programom, vďaka ktorému by chcel ušetriť 38 miliárd švédskych korún. Tržby z predaja mobilných telefónov predstavujú len pätinu celkových tržieb Ericssonu, ktorý sa orientuje najmä na dodávky mobilných sietí, kde mu patrí svetové prvenstvo. „Ericsson vyrobil niekoľko extrémne dobrých telefónov, ktoré sa však nepredávajú dobre – zákazníkom sa totiž veľmi nepáčia,“ povedal pre BBC riaditeľ spoločnosti Analysys David Clevely. Naproti tomu výrobky spoločnosti Sony sa považujú za inovatívne, štýlové a zákazníci ich milujú. Ak má však Sony v Európe veľmi silnú pozíciu v oblasti bežného spotrebného tovaru, jej mobilné telefóny sa tu neujali, čiastočne aj preto, že sú poruchovejšie ako iné značky. Obe spoločnosti preto dúfajú, že spojenie kvalitného mobilného know-how Ericssonu a dizajnérskych a marketingových schopností Sony prinesie ovocie a spoločný podnik bude čoskoro na trhu mobilných telefónov ohrozovať Motorolu i vedúcu Nokiu. (reuters, bbc, pl)