Rokovania o prepojení sietí sa podľa ST blížia k záveru

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Rokovania Slovenských telekomunikácií (ST) o prepojení telekomunikačných sietí s niektorými alternatívnymi operátormi sa podľa hovorcu ST Radoslava Bielka blížia k záveru.

11. aug 2003 o 18:08 SITA

"Oficiálne rokujeme s dvanástimi operátormi, ak nepočítame Aliatel, ktorý doteraz neskompletizoval nami požadované informácie a U. S. Steel, kde sú po vzájomnej dohode rokovania dočasne prerušené," uviedol Bielka.

Tempo rokovaní u jednotlivých operátorov je podľa jeho slov rozdielne a závisí od ich prístupu a termínu, kedy o zmluve začali rokovať. Väčšina z nich v súčasnosti zmiernila tempo, čo pravdepodobne súvisí s dovolenkovým obdobím, kedy rokovania ustali na nenavrhnutí ďalších termínov zo strany operátorov. Mnohí z nich taktiež ustrnuli v čase diskusií a prerokovávania návrhu novely telekomunikačného zákona. Niektorí operátori o rokovanie o prepojení s ST zatiaľ nepožiadali.

ST sú podľa Bielka pripravené uzatvoriť zmluvy o prepojení okamžite. "Zmluva je však dvojstranný právny akt a jej podpis nezáleží len od vôle ST," upozornil Bielka. Dôvodov na základe, ktorých ST doposiaľ neuzatvorili žiadnu prepojovaciu zmluvu je podľa Bielku viac. Väčšina alternatívnych operátorov totiž vedie rokovania s ST vo väčších časových odstupoch, pričom očakávania prijatia novely zákona o telekomunikáciách mali na priebeh rokovaní spomaľujúci účinok. "Prepojenie sietí je komplikovaná problematika a prerokovanie všetkých otázok je podľa medzinárodných skúsenosti časovo náročné," uzavrel Bielka.

Postup ST pri rokovaní o prepojení telekomunikačných sietí v pondelok kritizoval Telekomunikačný úrad SR (TÚ). "Negatívne vnímame fakt, že ST doteraz neuzavreli zmluvu o prepojení so žiadnym alternatívnym operátorom," povedal podpredseda TÚ Juraj Michňa. "Aj napriek nedostatočným kompetenciám sme začiatkom roku Slovenským telekomunikáciám zaslali stanovisko, v ktorom sme ich upozornili na body referenčnej ponuky prepojenia, ktoré sú podľa úradu v rozpore so zákonom, respektíve sú diskriminačné. ST však namietali, že TÚ nemá kompetencie vstupovať do prebiehajúcich rokovaní," doplnil Michňa. "Nepriaznivú situáciu mala zmeniť novela zákona, čo sa napokon nestalo. Musím upozorniť, že po uzavretí zmluvy o prepojení je TÚ podľa zákona oprávnený pozastaviť výkon zmluvy, ktorá je v rozpore so zákonom“ uzavrel podpredseda TÚ.

Alternatívni operátori vlastniaci príslušnú licenciu môžu verejnú telefónnu službu poskytovať už od januára 2003 a to v závislosti od toho, či majú uzavreté zmluvy o prepojení s mobilnými operátormi, medzinárodnými operátormi alebo sieťami iných fixných operátorov. Mnohí z nich však poskytnutie služieb viažu na uzatvorenie prepojovacej dohody s ST. Licencie úrad vydal doteraz sedemnástim operátorom, dve z nich majú regionálnu platnosť.