Dial Telecom a eTel uzavreli zmluvu o prepojení so spoločnosťou Orange Slovensko

Bratislava 11. augusta (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR stále neeviduje žiadnu zmluvu o prepojení medzi spoločnosťou Slovenské telekomunikácie (ST), ...

11. aug 2003 o 15:38 TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR stále neeviduje žiadnu zmluvu o prepojení medzi spoločnosťou Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. a alternatívnym operátorom. Spoločnosti Dial Telecom a eTel Slovensko uzavreli zmluvy o vzájomnom prepojení VTS s mobilným operátorom Orange Slovensko. TASR o tom informoval hovorca TÚ, Roman Vavro.

TÚ dostal od alternatívnych operátorov zatiaľ päť oznámení o začatí poskytovania telefónnej služby. Ide o spoločnosti Dial Telecom, eTel Slovensko, PosTel, GlobalTel Slovakia a U.S. Steel Košice. TÚ teraz vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie podmienok stanovených v licencii.

"Sme radi, že aj napriek nedostatočnej legislatíve liberalizácia napreduje," poznamenal podpredseda TÚ Juraj Michňa. "Negatívne vnímame fakt, že ST doteraz neuzavreli zmluvu o prepojení so žiadnym alternatívnym operátorom. Aj napriek nedostatočným kompetenciám sme začiatkom roku ST zaslali stanovisko, v ktorom sme ich upozornili na body referenčnej ponuky prepojenia, ktoré sú podľa úradu v rozpore so zákonom, resp. sú diskriminačné. ST však namietali, že TÚ nemá kompetencie vstupovať do prebiehajúcich rokovaní," doplnil Michňa. "Nepriaznivú situáciu mala zmeniť novela zákona, čo sa napokon nestalo. Musím upozorniť, že po uzavretí zmluvy o prepojení je TÚ podľa zákona oprávnený pozastaviť výkon zmluvy, ktorá je v rozpore so zákonom" dodal.

Držitelia licencií sú podľa vydanej licencie povinní oznámiť začatie každej telekomunikačnej činnosti najneskôr do 7 dní od jej začatia. Úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmlúv a základné technické a ekonomické podmienky prepojenia vo vestníku rezortného ministerstva. TÚ umožní nahliadnuť do zmlúv každému, ktorý o to požiada. Úrad nezverejní tie údaje, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva.

Na základe žiadosti od piatich držiteľov licencií TÚ vydal rozhodnutia, ktorými im zmenil termín začatia poskytovania služby na 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti licencie. Traja držitelia licencie uviedli už do žiadosti o licenciu termín 12 mesiacov, zvyšní 6 mesiacov. U ostatných operátorov ešte neuplynul čas na začatie poskytovania služby.

TÚ doteraz udelil 15 celoslovenských a dve regionálne licencie. Regionálni poskytovatelia budú poskytovať služby v Košiciach a v Bratislave.