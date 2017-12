Čo sme kupovali v Cenege?

11. aug 2003 o 15:38 Ján Kordoš

Ponúkame vám oficiálny Top Ten predajnosti spoločnosti Cenega Slovakia.

PC NOVINKA

WARCRAFT 3 FROZEN THRONE

WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS

SPELLS OF GOLD

FIRE DEPARTMENT

BLITZKRIEG

THE SIMS SUPERSTAR

AIRLINE TYCOON EVOLUTION

VIETCONG

F1 CAREER CHALLENGE

THE HULK



PC KLASIKA

MORTYR - GAME4U

HALF LIFE

RAINBOW SIX - GAME4U

CAESAR 3 - GAME4U

TOMB RAIDER 3 - GAME4U

AGENT HLÍNA

WARCRAFT 2

DELTA FORCE LAND WARRIOR - GAME4U

DEUS EX - GAME4U

GABRIEL KNIGHT 3 - GAME4U



PLAYSTATION 2

F1 CAREER CHALLENGE

RESIDENT EVIL: CODE VERONICA X

EYE TOY PLAY

NHL 2003

VIRTUA FIGHTER 4 EVOLUTION

NHL 2002

THE SIMS

RESIDENT EVIL DEAD AIM

FIFA 2003

THE LORD OF THE RINGS THE TWO TOWERS



PS ONE

TONY HAWK SKATEBOARD 2

BLADE

WORLDS SCARIEST POLICE CHASES

FIFA 2001

SPIDERMAN

CRASH BANDICOOT 2

CRASH BANDICOOT 3

CRASH BANDICOOT 1

CRASH RACING

MEDAL OF HONORUNDERGROUND