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Čo sme kupovali v Cenege?

11. aug 2003 o 15:38 Ján Kordoš

Ponúkame vám oficiálny Top Ten predajnosti spoločnosti Cenega Slovakia.

PC NOVINKA
WARCRAFT 3 FROZEN THRONE
WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS
SPELLS OF GOLD
FIRE DEPARTMENT
BLITZKRIEG
THE SIMS SUPERSTAR
AIRLINE TYCOON EVOLUTION
VIETCONG
F1 CAREER CHALLENGE
THE HULK

PC KLASIKA
MORTYR - GAME4U
HALF LIFE
RAINBOW SIX - GAME4U
CAESAR 3 - GAME4U
TOMB RAIDER 3 - GAME4U
AGENT HLÍNA
WARCRAFT 2
DELTA FORCE LAND WARRIOR - GAME4U
DEUS EX - GAME4U
GABRIEL KNIGHT 3 - GAME4U

PLAYSTATION 2
 F1 CAREER CHALLENGE
 RESIDENT EVIL: CODE VERONICA X
 EYE TOY PLAY 
 NHL 2003 
 VIRTUA FIGHTER 4 EVOLUTION
 NHL 2002
 THE SIMS 
 RESIDENT EVIL DEAD AIM
 FIFA 2003
 THE LORD OF THE RINGS THE TWO TOWERS

PS ONE
 TONY HAWK SKATEBOARD 2
 BLADE
 WORLDS SCARIEST POLICE CHASES
 FIFA 2001
 SPIDERMAN
 CRASH BANDICOOT 2
 CRASH BANDICOOT 3
 CRASH BANDICOOT 1
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