Aký bol minulý týždeň?

12. aug 2003 o 7:18 Ján Kordoš

V tejto krátkej správe si zrekapitulujeme, čo všetko, ste si mohli na našej stránke prečítať.

Flash news

- Tajný projekt Petra Molyneuxa - ohlásenie novej hry zakladateľa Bullfrogu

- Call of Duty - ďalšia vojenská akcia

- Command & Conquer Generals: Zero Hour - nové screeny

- Jedi 3 - nové obrázky

- 44 screenov z konzolej verzie Colina 4

- Ďalší Pán Prsteňov pre PS2 a Xbox

- Čo pre nás chystá Take 2? - release-list vydavateľstva

- Everquest 2 v obraze - obrázky z nového MMORPG

- Slovenská kampaň na datadisku k Il2: Sturmovik

- Carmageddon 4 vo vývoji

- Ritual Entertainment mimo hry - zánik ďalšieho herného štúdia

Novinky

- Panzers - RTS z prostredia druhej svetovej vojny

- X-Files: Resist or Serve - Akty X ako hra

- Mercedes Benz: World Racing - nová závodná hra

- Conan - slovenská akčná hra zo známeho fantasy prostredia

Recenzie

- Eye Toy (PS2) - vy ste to ešte nečítali??? Veď to má 5 hviezdičiek!!!

- Star Trek: Elite Force 2 (PC) - výborná FPS z prostredia Star Treku

- Starsky & Hutch (PC) - akčné jazdenie mestom v mene zákona

Ako vidíte, minulý týždeň bola veľká úroda informácií o hrách, čo je nezvyklé v tomto letnom hernom suchu. Dúfam, že ďalší týždeň nebude o ničhorší.