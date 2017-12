Need for Speed: Underground - šialená rýchlosť

EA Black Box na naše monitory pripravujú ďalšiu časť zo série Need For Speed. Nie je to vôbec prekvapujúce, veď séria je to dostatočne úspešná a možnosť riadiť vozidlá, ktoré asi nikdy v živote nebudete mať prístupné je celkom zábavné. Teda samozrejme ak

14. aug 2003 o 7:32 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 2 0 nepatríte k ľuďom, ktorí si môžu dovoliť všetko, na čo ukážu prstom na nohe. Na rozdiel od posledného NfS, teda Need for Speed: Hot Pursuit 2 (úprimne si povedzme, že to nebola žiadna bomba) bude Underground skôr návratom k Porsche Challange. Na vašich pleciach už bude ležať aj finančná stránka a podľa toho, koľko zarobíte v poslednom závode, si budete môcť vylepšiť a opraviť svoje vozidlo, prípadne kúpiť úplne nové. Tento štýl závodov je značne motivujúci, lebo si nemôžete dovoliť zaváhať, veď vaši protivníci nespia na vavrínoch a tiež sa snažia upgradeovať svoje automobily. Tentoraz budete mať k dispozícií aj vozidlá, ktoré môžete stretnúť dokonca aj na našich cestách, len v hre ich uvidíme v upravených verziách. Konkrétne ide o autá značky Toyota, Mitsubishi alebo Subaru. Samozrejme narazíte aj na iné značky a celkový počet vozov sa ustáli na čísle 20. Každé vozidlo bude mať iné jazdné vlastnosti a bude sa inak chovať na asfalte. V hre nájdeme aj nové druhy závodenia (Drag a Street Racing) na 100 tratí. To znie dosť optimisticky, ale nie je dôvod neveriť Black Boxu. Ja osobne som nadšený aj tým, že sa séria rozhodla znížiť akčnosť na úkor reality – a to aj v podobe nastavovania automobilu. Grafiku si môžete omrknúť na screenoch a na ostro si zajazdíme začiatkom decembra.