TÚ negatívne vníma absenciu prepojovacích zmlúv s ST

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) - Telekomunikačný úrad SR (TÚ) dostal od alternatívnych operátorov zatiaľ päť oznámení o začatí poskytovania telefónnej služby. Dvaja operátori úradu zaslali zmluvy o prepojení svojich telekomunikačných sietí so sieťou mobiln

11. aug 2003 o 12:44

ého operátora. "TÚ však bohužiaľ stále neeviduje žiadnu zmluvu o prepojení medzi spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) a alternatívnym operátorom," uvádza sa v správe, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca TÚ Roman Vavro.

Spoločnosti Dial Telecom a.s., eTel Slovensko s.r.o., PosTel a.s., GlobalTel Slovakia s.r.o. a U. S. Steel Košice, s.r.o. zaslali úradu oznámenie o začatí poskytovania telefónnej služby. Spoločnosti Dial Telecom a.s. a eTel Slovensko s.r.o. uzavreli zmluvy o vzájomnom prepojení verejných telekomunikačných sietí so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. “Sme radi, že aj napriek nedostatočnej legislatíve liberalizácia napreduje," povedal podpredseda TÚ Juraj Michňa.

"Negatívne vnímame fakt, že ST doteraz neuzavreli zmluvu o prepojení so žiadnym alternatívnym operátorom," povedal podpredseda TÚ. "Aj napriek nedostatočným kompetenciám sme začiatkom roku Slovenským telekomunikáciám zaslali stanovisko, v ktorom sme ich upozornili na body referenčnej ponuky prepojenia, ktoré sú podľa úradu v rozpore so zákonom, respektíve sú diskriminačné. ST však namietali, že TÚ nemá kompetencie vstupovať do prebiehajúcich rokovaní," doplnil Michňa. "Nepriaznivú situáciu mala zmeniť novela zákona, čo sa napokon nestalo. Musím upozorniť, že po uzavretí zmluvy o prepojení je TÚ podľa zákona oprávnený pozastaviť výkon zmluvy, ktorá je v rozpore so zákonom“ uzavrel podpredseda TÚ.

Podľa vyjadrenia hovorcu ST Radoslava Bielku z júna tohto roku rokovania predlžujú a komplikujú aj časté námietky a pripomienky zo strany operátorov, ktorí si chcú vylepšiť pozíciu. "K pomalšiemu postupu rokovaní prispeli niektorí operátori aj laxnejším prístupom, pretože čakajú ako dopadne hlasovanie parlamentu o novele zákona o telekomunikáciách," povedal v júli Bielka. K 30. júnu rokovali ST o prepojení s trinástimi operátormi.

TÚ na základe žiadosti od piatich držiteľov licencií vydal rozhodnutia, ktorými im zmenil termín začatia poskytovania služby na dvanásť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti licencie. Traja držitelia licencie uviedli už do žiadosti o licenciu termín 12 mesiacov, ostatní šesť mesiacov. U ostatných operátorov ešte neuplynul čas na začatie poskytovania služby.

Podľa právnej analýzy jedného z operátorov, spoločnosti eTel Slovensko, však každý operátor vlastniaci príslušnú licenciu, ktorý má aspoň jedného komerčného užívateľa verejnej telefónnej služby ku dňu kedy mala uplynúť lehota stanovená licenciou, splnil podmienku začatia poskytovania danej služby. "Skutočnosť, že operátori neuzatvorili zmluvy o prepojení so ST alebo niektorým zo slovenských mobilných operátorov neznamená, že príslušnú telekomunikačnú službu neposkytujú," uvádza sa v stanovisku spoločnosti eTel Slovensko. Službu totiž môžu poskytovať napríklad aj na základe dohôd o prepojení s niektorým zo zahraničných operátorov.

Alternatívni operátori vlastniaci príslušnú licenciu môžu verejnú telefónnu službu poskytovať už od januára 2003 a to v závislosti od toho, či majú uzavreté zmluvy o prepojení s mobilnými operátormi, medzinárodnými operátormi alebo sieťami iných fixných operátorov. Mnohí z nich však poskytnutie služieb viažu na uzatvorenie prepojovacej dohody so Slovenskými telekomunikáciami (ST). Licencie úrad vydal doteraz sedemnástim operátorom, dve z nich majú regionálnu platnosť.