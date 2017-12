Joint Operations sa ukazuje

12. aug 2003 o 7:47 Ján Kordoš

Vývojári z Novalogicu to trošku prehnali. Screeny z pripravovaného Delta Force Black Hawk Down: Team Sabre sa až moc podobali na pripravovanú multiplayer akciu Joint Operation. Tak sa jednoducho vzdali ďalšie screeny. Aj to je riešenie, ale aj tak máme dojem, že ide skôr o nátlak na financie hráčov - podoba je viditeľná.