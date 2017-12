Windows XP – nočná mora priaznivcov retro hier

Máte radi staré hry? Hráte ich radi? Tak to potom nemáte radi Windows XP. Veľký Bill totiž nepočíta s tým, že niekto sa dokáže zabávať aj pri starších hrách a aj jeho sľuby o podpore starého dobrého DOSu sú zatiaľ v oblakoch. Dante ako svoj comeback napís

11. aug 2003 o 11:35 Dante

Počítačové hry majú stále dokonalejšie vizuálne spracovanie, niekedy však formálna stránka dostáva prednosť na úkor hrateľnosti, vytráca sa originalita a stále častejšie sa v týchto hrách objavujú brutálne a násilné prvky, ktoré však neuspokojujú všetkých hráčov. Niet sa preto čomu diviť, že hranie starých hier (v počítačovom svete kedy sa čas počíta inak, medzi veretánov patria už i hry z konca minulého tisícročia) je obľúbené nielen u mnohých ostrieľaných hardcorových hráčov, ale prichádzajú im často na chuť i začínajúci hráči. Typickým príkladom sú neakčné adventúry, ktorých dnes i napriek dosť širokej hráčskej základni nevzniká veľa, ide v podstate o nestarnúci herný žáner, príbehy, hádanky či ručne kreslená grafika proste zubu času odolávajú oveľa spoľahlivejšie než ktorýkoľvek iný žáner. Retro hranie, bohužiaľ na nových počítačoch nie je žiadny med, o tom sa už určite mnoho z vás presvedčilo. Dovolím si tvrdiť, že v niektorých prípadoch sa z hráča musí vyslovene stať počítačový expert aby sa mu podarilo nejakú tu hru vôbec spustiť.

Kompatibilita bez záruky

I ja patrím k priaznivcom starších adventúr, avšak po príchode XP-čok som sa nestačila diviť. Asi sa pamätáte ako Microsoft proklamoval kompatibilitu so staršími systémami akými sú Windows 95 či 98 alebo podpora staručkého DOSu, avšak na škodu retro hráčov podpora nie je vôbec dokonalá. Hlavne tí, čo vlastnia rozsiahlu zbierku retro hier, nie sú v jednoduchej situácií, chcú využívať výhody nového operačného systému, akými je vyššia stabilita a podpora moderných štandardov, ale zároveň nechcú na množstvo svojich najobľúbenejších titulov iba tak jednoducho zabudnúť.

Situácia nie je beznádejná, nie malá časť retro hier sa dá vo Windows XP spustiť na prvý pokus bez nejakých špeciálnych zásahov, tie ktoré spustiť nejdú môžeme obecne rozdeliť do dvoch kategórií. Do tej prvej kategórie patria hry, ktoré je možné spustiť s menším (na úrovni skúseného užívateľa) či väčším (vyžadujú takmer programátorské schopnosti) úsilím nastavovaní systému a programu, takzvaným tweakovaným. No a do druhej skupiny patria hry, ktoré proste pod XP-čkami nefungujú, a preto neostáva nič iné ako počítač vybaviť niekoľkými operačnými systémami špeciálne pre tieto hry.

Problémy s hrami pre DOS ale i Windows 95 a 98

Hry naprogramované pre DOS niekedy vyžadujú priamy prístup k hardwaru, ktorý je u nových systémov väčšinou odmietaný, pretože to priamo ohrozuje jeho stabilitu, potrebujú taktiež rôzne zastaralé štandardy a snažia sa detekovať veci ktoré boli už dávno prekonané alebo nahradené novými no a občas je pre ne proste nový počítač príliš rýchly.

Zatiaľ čo Windows 95 a 98 stále stoja na pôvodnom DOSe a tak v nich nie je problém staršie hry spustiť priamo pod ním, s príchodom operačného systému Windows XP založených na NT architektúre sa takmer všetko zmenilo. Nič také ako reštart v režime DOS tu nenájdete, prianím Microsoftu, je nutné dodať, že nie zlým, bol totiž definitívny odklon a odpútanie sa od zastaralého DOS. Výsledkom je stabilnejší a oveľa spoľahlivejší systém, sú tu však problémy so spätnou kompatibilitou.

Microsoft si uvedomoval, že v nových systémoch pre domáceho užívateľa musí pre vyššiu kompatibilitu niečo urobiť. Oblasť DOS mal riešiť NTVDM – Virtual DOS Machine – emulátor DOSu. Ten má v XP síce širšiu podporu starších aplikácií než je tomu u NT a Windows 2000, bohužiaľ je to stále nedostačujúce. Pre programy priamo určené pre Windows 95/98 je určené „zázračné riešenie“ z redmondských dielní, mód kompatibility. Stačí spustiť aplikáciu v móde pre Windows 95 či 98 a mali by fungovať. Bohužiaľ ani kompatibility mód často nefunguje, tak ako by mal čo je však hrošie môžeme konštatovať, že pomôže iba v niektorých prípadoch. Nedostatky jednak NTVDM, tak kompatibility módu sa asi najviac prejavia u hybridných hier, ktoré vznikali okolo roku 1995. Majú inštalátor jednak pre DOS ako i Windows a niektoré z nich hráčov privádzajú k zúfalstvu, keď obe inštalácie zlyhajú s odlišnými chybovými hráškami.

Paradoxne pritom neplatí, že čím staršia hra tým ťažšie ju spustíte pod XP-čkami. Ak máte program vyžadujúci staručký Sound Blaster a VGA grafiku, je ďaleko väčšia šanca na jeho hladké spustenie, než v prípade hry vyžadujúcej SVGA a ponúkajúcej zvuk pre Sound Blaster AWE 32. Je to dané limitom NTVDM, naviac je u skutočných veteránov skôr možné siahnuť po emulátoroch, ktoré majú menej problémov s nenáročnými aplikáciami a u zložitejších im mnohokrát dochádza dych. Najviac kritizované hry sú z obdobia 1993 až 97. Naopak u novších produktov, s príchodom Direct X, došlo k obratu k lepšiemu a s hrami využívajúcimi toto rozhranie nie je toľko problémov avšak i tu sú výnimky.

Prečo nič nepočujem?

Snáď najväčším kameňom úrazu je u starších hier obmedzená podpora zvuku v NTVDM operačného systému XP a bez utilitiek z tretích strán by mnohí hráči na väčšinu starých hier mohli zabudnúť. Veď hra bez zvuku je natoľko ochudobnená, že sa takmer nedá ani hrať. V NTVDM je podporovaný maximálne SoundBlster 2.0 – veľmi stará zvuková karta, ktorá už v dobách, kedy sa na rade počítačov ešte preháňal starý dobrý DOS bola prekonaná kartami ďaleko lepšími, často opäť z dielne spoločnosti Creative Labs. Avšak aby problémov nebolo málo ani táto podpora nie je dokonalá a zvuk je skreslený, prská, kolísa niektoré však napríklad prítomnosť zvukovej karty vôbec nedetekujú a nejdú spustiť. Je až nepochopiteľné, že Microsoft nejaví snahu tento problém riešiť i napriek faktu, že internetové fóra starších hier sú priam zaplavená sťažnosťami hráčov pravé na problémy so zvukom.

Našťatie existujú programy tretích strán, zvukový emulátor - jedným z nich je i sharewae SoundFX 200, či ešte kvalitnejší program s väčšími možnosťami, ktorý je dokonca zdarma, VDMSound. Ani jedna z týchto utilitiek ale nezaručí stopercentný úspech. Prakticky vždy je s nimi síce výsledok lepší než prirodzená podpora vo Windows, v menšine prípadov môže pretrvať napríklad kolísanie zvukového doprovodu a podobne.

Čierna obrazovka a VESA

Druhým veľmi častým problémom je zobrazovanie, pričom v tomto prípade obvykle nie je kameňom úrazu starý štandard VGA ale práve ten novší už spomínaný SVGA. Na vine je dedictvo minulosti a niekdajšieho živelného vývoja v oblasti nástupcu už nedostačujúceho štandardu VGA, kedy zo začiatku neexistoval žiadne všeobecne uznávaný štandard a tvorcovia museli optimalizovať aplikácie priamo pre jednotlivé grafické karty. Neskôr sa situácia zlepšila, organizácia VESA (Video Electronics Standards Association) stanovila štandardný režim SVGA a vznikol i univerzálni ovládač UNIVBE, ktorý obvykle pomohol, keď ovládač grafickej karty zlyhal. Nakoniec výrobcovia implementovali podporu VESA priamo do biosu kariet. Dnes tak mnoho kariet na trhu podporuje najnovšie a spätné kompatibilné štandardy VESE VBE 3.0 ale i napriek tomu sa môže zdať, že aplikácie nie je možné spustiť. Bohužiaľ ani produkt Scitech Display Doctor, ktorý dokázal liečiť veľa problémov s VESA módmi nie je ďalej pre najnovšie grafické karty ďalej vyvíjaný. A rovnako tak výrobcov kariet už táto oblasť príliš nezaujíma, sústreďujú sa skôr na najnovšie technológie a na podporu VESA.

… a ďalšie problémy

Okrem už avizovaných problémov je tu množstvo nepriamych problémov od typického dedictva DOSu - hlásenie o nedostatku pamäti, i keď jej máte viac ako dosť, cez príliš rýchly počítač a obvyklú hlášku Rungime Error 200 až k úplne ojedinelým a špecifickým problémom, ktoré sa vyskytujú iba u nejakého typu hry. Väčšina by bola riešiteľná rôznymi záplatami či opravnými patchmi, v niektorých prípadoch určite veľmi jednoduchými, vec je však komplikovanejšia množstvo vývojárov starých hier už neexistuje alebo sa transformovali do inej spoločnosti či podpora starých titulov sa im proste nevyplatí. V slabej podpore svojich starších produktov nie je výnimkou ani sám Microsoft. Vo svojom portfóliu hier má i obľúbenú sériu detektívnych adventúr s Texom Murphym a i napriek faktu, že problémy s týmito hrami nie sú neprekonateľné a spustiť je pod novými XP-čkami nie je až taký problém pre hŕstku najskúsenejších tweakerov, neponúka firma žiadny patch. A na jej stránkach nie sú ani funkčné staršie patche pre DOS. Našťastie tu však máme i radu opačných prípadov. Tvorcovia veľmi obľúbenej hry pre DOS Little Big Adventure pripravili patch pre XP, ľudia z Revolution, ktorí vytvorili jednu z najlepších adventúra Broken Sword zase dali zdrojový kód inej svoje kvalitnej hry, Beneth a Steel Sky, nadšencom vyvíjajúcim program ScummVM, vďaka ktorému je možné hrať niektoré staré hry i na nových počítačoch.

Čo bude ďalej ???

I keď sa môže zdať, že sa situácie bude stále zhoršovať, a hrám - veteránom nakoniec definitívne odzvoní zvonec, pravý opak je pravdou. Opravných patchom, niekedy vytvorených samotnými fanúšikmi hier, postupne pribúda, so vzrastajúcim výkonom počítačov naviac vzrastajú i možnosti emulácie starých systémov. Príkladom je vývoj emulátoru DOSBox na princípe Open Source softwaru a taktiež Microsoft svojim záujemcom o riešenie firmy Connectix, tvorcov emlátoru Virtual PC, vďaka ktorému je možné taktiež na Windows XP rôzne operačné systémy vrátane DOS a Windowsu 95 či 98 naznačil, že možná predsa len urobí pre zmenu kompatibilitu viac než doteraz.



Čo robiť v prípade ak staršia hra nejde na vašom PC spustiť:

- pozorne si prečítajte informačné brožúrky a manuály i keď nie sú aktuálne v mnohých prípadoch nájdete riešenie práve v nich

- majte nainštalované vždy posledné verzie ovládačov k hardwaru či najnovšie záplaty pre Windows poprípade si stiahnite i patche k danej hre

- naučte sa ovládať kompatibility mód a ak je to možné tak i NTVDM

- hľadajte odpovede na fórach či internetových stránkach

- je potrebné vedieť aký typ hardwaru v počítači máte, kde sa nachádza a aké sú jeho možnosti

- u pevného disku dajte prednosť formátu súborov FAT 32 pred NTFS

- nainštalujte si utilitku VDMSound s ktorou získate lepšiu podporu zvuku - môžete vyskúšať rôzne emulátori ako napríklad DOSBox, ktorý je zdarma prípadne komerčné – Connectix Virtual PC či VMWare

- ak všetky zlyhá, rozdeľte disk na viacero odielov a nainštalujte si ďalšie operačné systémy – Dos, Windows 95 či 98

Zaujímavé odkazy:

Vogons – diskusné fórum o starých hrách

http://www.vogons.zetafleet.com/



DOSBox – emulátor DOSu

http://dosbox.sourceforge.net



The Oldskool PC – stránka venovaná starým hrám

http://www.oldskool.org



Home of the Underdog – diskusné fórum o starých hrách

http://www.the-underdogs.org/forum/



NT Compatibility List – návody konfigurácie hier v XP

http://home.earthlink.net



SciTech – utilitky pre grafické karty

http://www.scitechsoft.com