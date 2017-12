Vedci objavili nové dochucovadlo

11. aug 2003 o 4:24 TASR

Münster 11. augusta (TASR) - Nemeckí vedci objavili látku, ktorá zosilní slanú, sladkú alebo pikantnú chuť pokrmov. Nazýva sa alapyridain a je to prvá látka, majúca vplyv na viac ako jednu chuť, uviedol časopis Chemical Senses.

Vedecký tím Thomasa Hofmanna z univerzity v Münsteri izoloval alapyridain z hovädzieho bujónu. Pretože nemá na rozdiel od iných dochucovadiel ako napríklad glutamát žiadnu chuť, môže sa pridávať skoro do všetkých jedál. Alapyridain nepôsobí na kyslú alebo horkú chuť, ktorú majú napríklad citrónová šťava alebo káva.

Novoobjavenou látkou by sa dalo prisladzovať jedlo ľuďom, ktorí môžu zo zdravotných dôvodov prijímať len malé množstvá cukru. Alapyridain by tiež mohol obmedziť používanie glutamátu. Pomohlo by to osobám trpiacim tzv. syndrómom čínskej reštaurácie, ktorých bolí krátko, ale intenzívne hlava po zjedení čínskych jedál.