The Sims: Makin´ Magic - posledný datadisk

12. aug 2003 o 7:19 Ján Kordoš

Hra The Sims je pojmom samým o sebe. Ja si nedokážem spomenúť na žiadnu hru, ktorá by sa dočkala svojho siedmeho (číslom: 7!) datadisku a stále bola úspešná. O prípravách druhého dielu vás informujeme v inej novinke a preto je toto aj miesto, kde vám oznámim, že toto je posledný datadisk pre prvý diel The Sims. Smutné, ale treba ísť stále dopredu a neprešľapovať stále na tom istom mieste (aj keď v tomto prípade sa nedá hovoriť ani o prešľapovaní).

A čo nám ponúkne posledný datadisk? Už samotný názov nám napovedá, že sa môžeme tešiť na niečo magické – a dokonca ide o samotnú mágiu. Takže po party, balení, výlete na prázdniny, čokloch a celebritách budeme učiť naše virtuálne ego čarovať. Je to síce trochu absurdné, ale budiž. Pomocou kúziel si spríjemníme život v domácnosti a niektoré činnosti budeme vykonávať efektívnejšie. Uvidíme ako to celé zapadne do zabehnutého systému hrania The Sims, ale oceňujeme originalitu. Nebude chýbať ani nové mestečko, ktoré budete môcť navštíviť a zakúpiť si potrebné magické predmety. V meste nájdeme aj množstvo rastlín s magickými vlastnosťami, takže na svoje si prídi aj záhradkári.

A nakoniec sa pripravte na kopec nových predmetov, tapiet, postáv... jednoducho všetko, čo sa dá doplniť do bohatej zbierky vecí. Enigne hry zostal nezmenený, stále nás bude trápiť trošku dlhšie nahrávanie a občas nelogické správanie sa postavičiek – no na to všetko sme si už zvykli a nevadí nám to. Tak sa tešme na ďalší simácky nášup.