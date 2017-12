Starsky and Hutch - blázniví policajti

Vytvoriť hru podľa televízneho seriálu mi nepripadá ako príliš dobrý nápad a mám k tomu aj svoje dôvody. Hry podľa filmov sú s prepáčením prepadáky a čo potom hry podľa televíznych oblbovákov? Možno by sa niečo mohlo zmeniť, ak by to bol seriál staršieho

8. aug 2003 o 9:25 Ján Kordoš

dátumu výroby a nešlo by len o virtuálnu reklamu na seriál. Hneď na začiatku sa vám priznám, že ma Starsky & Hutch prekvapil – v tom kladnom slova zmysle. Nejde síce o žiadny super trhák, ale pri hraní sa určite zabavíte.

Možno sa pýtate čo to vlastne je ten seriál Starsky & Hutch. Pre mňa je to rovnaká neznáma ako pre vás, lebo seriál vznikol ešte pred pádom komunizmu a je skôr známy našim západným susedom. Hlavnú úlohu v ňom zohrala dvojica policajtov Starsky (Paul Michael Glaser) a Hutch (David Soul), ktorý majú na riešenie prípadov dosť odlišné metódy ako zvyšok fízlov. V ich prítomnosti sa vždy dočkáte zúrivých prestreliek a napínavých naháňačiek autom. A o tom druhom menovanom je celá hra.

Jednoducho si sadnete do auta, animačka vás uvedie do príbehu a informuje vás, čo je vašim cieľom a potom už len nohu na pedál, respektíve prst na klávesu plynu a zábava môže začať. Hra vám umožňuje plniť samostatné misie, ale najdôležitejším a aj najzábavnejším modom je Story Mode, teda kampaň, obsahujúca tri príbehy po šiestich misiách. Kolesá vašeho tátoša neopustia hranice mesta Bay City, čo je síce na jednej strane škoda, ale potom by to už asi nesedelo so samotnou myšlienkou serálu – a teda vytvorenie naháňačiek v meste. Oproti Vice City je trošku nevýhodná úplná lineárnosť misií, tak nám neostáva nič iné ako plniť misie jednu po druhej tak, ako nám ich predkladajú tvorcovia hry.

Základnú myšlienku hry už máme za sebou a preto dúfam, že nikoho z vás nezrazí zo stoličky konštatovanie: Ide o akčné závodenie. Nikdy sa vám nepodarí dostať auto na strechu a ak aj náhodou áno, tak vám to nevydrží na dlhšie, lebo auto sa poslušne vráti vždy na všetky štyri. Zaujímavosťou je, že počas jazdy môžete aj strieľať a to dokonca aj v spolupráci s kamošom za jedným kompom. Ja som si nevedel zohanť nikoho pri seba, ale môže to byť celkom zábava. Takto som sa o streľbu musel starať sám, ale mal som výhodu v automatickom zameriavaní, čo asi v hre pre dvoch odpadá. Cieľ misie je väčšinou zastaviť zločinca na úteku a dá sa to docieliť jedine zničením unikajúceho vozidla. Moje vozidlo mi pripadalo nezničiteľné, teda aspoň som ho ani raz nerozmlátil (čo sa nedá povedať o iných hrách, prípadne realite :-).

Nebude to však len také jednoduché, lebo hra je obmedzená nielen unikajúcim záporňákom, ktorý raz určite opustí hranice mesta, ale aj vašou sledovanosťou. Znie to podivne? Stávate sa zrejme súčasťou seriálu a musíte si udržať sledovanosť, lebo pre vás prípad končí. Celé to je zobrazené časovým limitom, do ktorého musíte úlohu splniť. Ten samozrejme môžete a budete musieť v priebehu hry zvyšovať (búranie do nepriateľa, tesné vyhýbanie sa autám, prebehnutie cez hydrant alebo strelením do semafóru, čim vám naskočí zelená…a zopár ďalších), ale žiaľbohu mne sa to podarilo aj znižovať (búranie do civilných aut, pokus o zrazenie ľudí, jazdenie na červenú). Všimol som si, že ľudia majú radi akčné scény, pri ktorých nie je zranený žiadny civilista.

Akčnosť ešte podčiarkuje aj zbieranie bonusov popri jazdení. Zbierate turbo, hviezdičky zvyšujúce sledovanosť, dvojnásobné bonusy, lepšie zbrane atď. Oplatí sa brať väčšinu vylepšení, lebo vám skutočne pomáhajú pri splnení úlohy – dokonca niekedy je nutné zbierať bonusy.

Myslím si, že už bolo dosť kecov o hre samotnej a môžeme sa veselo vrhnúť na samotné hodnotenie hry.

Grafika: 7 / 10

Grafika hry je prijateľná. Asi vám toto konštatovanie stačiť nebude, ale pri pohľade na okolité screenshoty vám to bude jasnejšie. Neočakávajte žiadne superefekty alebo podporu najnovších vymožeností predražených grafických kariet. Zaujímavo vyzerajú efekty pri búraní, ale neoslní vás to. Mne osobne to však ku šťastiu stačilo a zbytočne som nenadával. Engine hry je dostatočne rýchly aj pre počítače typu P500, takže žiaden strach, len si orežete detaily a bude vám to šlapať. Grafika má nádych komixu, o čom ma presvedčili smotné animácie v komixovom šate. Predstavte si statický obrázok, nádherne nakreslený, ako ho komentuje výborný hlas (viď hodnotenie zvukov). Postupne začne kamera zoomovať na obrázok, aby zvýraznila niektoré detaily. Nechýba ani akčné striedanie obrázkov pri zvyšovaní napätia. Aj keď sa vám to možno bude zdať jednoduché a nudné, je to niečo úplne iné, ak to sami zhliadnete na vlastné oči. Pol hviezdičky dole ide za niektoré in-game animácie v engine hry, ktoré sa tam jednoducho moc nehodia a pôsobí to oproti komixovým “animáciám” ako päsť na oko.

Interface: 8 / 10

Niektorí recenzenti sa sťažovali na pohyb menu len za pomoci klávesnice. Uznávam, že to nie je vhodné riešenie, veď myšítko je na to ako stvorené, ale vešať nikoho kôli tomu určite nebudem. Dôležité je ovládanie samotnej hry, ktoré je zvládnuté na jednotku. Plyn, brzda, zatáčanie, streľba… dostačujúce pre zábavu. Citlivosť zatáčania je výborne vybalancovaná a nemáte žiadny pocit, že auto raz zatáča príliš prudko alebo po skokoch. Som rád, že znovu niekto pochopil, že v jednoduchosti je sila a prehľadnosť je nadovšetko.

Hrateľnosť: 8 / 10

Táto položka je pri hodnotení hry u mňa najdôležitejšia a zameriavam sa na ňu najviac. Starsky & Hutch je klasický príklad akčného závodenia a fízlovských naháňačiek z amerických seriálov. Skutočne sa budete cítiť ako v niektorom zo seriálov (ehm, veď preto asi Starsky & Hutch, keď to je seriál :-) a to sa určite ráta. Predstavte si, že ste v tesnom závase za nídherným čiernym mustangom po trojprúdovej mestskej magistrále, strieľate po sebe a zrazu to nepriateľ stočí do úzkej jednosmerky medzi domami. Narážate do smetných košov a krabíc poukladaných poctivo bezdomovcami a snažíte sa medzi nimi kľučkovať a zároveň strieľať po unikajúcom vozidle. Výborný zážitok. Môžete síce namietať Mafiou (tá je trošku realistická) alebo Gtačkom, ale aj Starsky & Hutch má niečo do seba. Veď už len to, že sa zhostíte úlohy policajtov v sedemdesiatych rokov má výbornú atmosféru.

Multiplayer:

Multiplayer hodnotiť nebudem, keďže som ho neskúšal, ale jeho myšlienka vyzerá celkom zaujímavo, aj keď je hra pre viac hráčov určená len pre dvojicu kooperujúci playerov na jednom počítači. Podľa niektorých komentárov to však vyzerá byť na celkom podarenú zábavu – dokonca ešte väčšiu ako pre osamotenú osobu pred monitorom, ale ruku do ohňa za to nedám.

Zvukové efekty: 8 / 10

Pri závodnej hre sa dá na zvukoch pokaziť málo vecí. Ozvučenie motora vašeho tátoša nepripomína vysavač, ale je počuť, že ide o poriadny dízlak zo 70.rokov a nádherne pradie. Šmyky, výstrely a zvuky pri demolácií znejú prijateľne. Výborne sú zvládnuté hlasy postáv. Komentár hlavných dvoch hrdinov, ktorí sa navzájom podpichujú sú zvládnuté výborne. Ak sa nedarí šoférovi, strieľajúci spolujazdec ho doslova buzeruje, že nie sú demolačná čata a nech dodržuje predpisy a platí to aj opačne pri streľbe. Po výbornom zásahu počujete pochvalu. Hlas komentujúci príbeh je vraj prebraný z originálneho seriálu a výborne sa hodí do hry. Výber dabingových hercov stál za to, lebo pri rozprávaní herec mení intonáciu hlasu a komentuje hru zo zanietením a nie ako vidíme na nemenovanej televízií J@J nevýrazné monológy telenovelistov :-). Kvalita ozvučenia je plne dostačujúca a nepotrebujete k tomu ani 5 reproduktorov.

Hudba: 7 / 10

Ja sa nepamätám na hudbu z obdobia natáčania seriálu, lebo som vtedy nežil a ani ju momentálne nevyhľadávam. No do hry sa hodí výborne. Výrazná je hlavne basová gitara, ktorá je charakteristická pre vtedajšiu populárnu hudbu. Trošku škoda je, že občas je muzika nevýrazná a neobsahuje viac skladieb. V tejto položke vyniká Vice City, kde ste mali k dispozícii veľa rádií a dokonca bol možný import vlastnej hudby. Nemôže byť všetko dokonalé a v Starsky & Hutch ani nie je. Nebude to však také strašné a už vôbec nebudete musieť stiahnuť hudbu na minimálnu hlasitosť, ako to býva v niektorých hrách zvykom.

Inteligencia & Obtiažnosť: 6 / 10

Táto hra nie je vôbec jednoduchá. Jazdenie je síce pohodlné, streľba tiež, ale je alarmujúca je výdrž nepriateľa. Kým zničíte jeho automobil, vystrieľate do neho stovky nábojov. Preto by sa skôr hodilo hovoriť o pojazdnej obrnenej pevnosti. Nezdá sa mi to reálne, ale o to v tejto hre ani nejde. Čo je veľa, to je moc a tu to Minds Eye trošku prehnali. To má za následok aj časté opakovanie neskorších misií. Niektoré úlohy sú dosť náročné už sami o sebe. Napríklad keď máte robiť ochranu jednému vozidlu, v ktorom sa vezie svedok. Do auta môžete streliť maximálne 3x a to vás po ceste ešte budú napádať autá, ktoré s snažia zničiť svedka. Automobil, ktorý musíte ochraňovať má tiež svoju výdrž a je dosť ťažké snažiť sa o jeho ochranu, ak ho stále atakuje druhý voz a občas sa újde jedna rana aj vašemu „konvoju“. No, ale na druhú stranu, v živote nie je nič jednoduché a v živote policajta to platí dvojnásobne.

Inteligencia protivníka je prijateľná, snaží sa kľučkovať a vyhýbať sa priamemu kontaktu s vašim vozidlom. Je to dôležité, lebo čím dlhšie máte v zameriavači protivníka, tým je strela presnejšia a silnejšia. Indikuje vám to zameriavač meniaci svoju farbu a ak je červený, tak viete, že to bude šupa. Ale nie vždy sa vám to podarí a hlavne nebude to taká pecka, že by vám na zničenie auta stačilo 20 rán.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Dlho – predlho som sa rozhodoval nad hodnotením tejto hry. Teoreticky by si Starsky & Hutch zaslúžila ešte pol hviezdičky naviac, ale nie. V našich končinách sú obľúbené skôr hry ako Mafia, či GTA 3. Je to príliš akčné, ale aj príliš zábavné. Ak vám tento štýl hry vyhovuje alebo sa chcete len jednoducho odreagovať a zabaviť, Starsky & Hutch je na to ako stvorená hra. Musím však byť drsoň najdrsnejší a šetriť si hviezdičky aj pre iné hry. Ale pri hraní hry som sa jednoznačne bavil a o to ide.

P.S. Dopočul som sa, že sa chystá aj filmové spracovanie seriálu Starsky & Hutch, takže Minds Eye mohli ešte trošku počkať, pripraviť viac misií a bol by to výborný marketingový ťah, keby sa hra objavila zároveň s filmovým spracovaním.