Vláda schválila podmienky vypísania tendra na licencie GSM a UMTS

5. sep 2001 o 19:00 TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Vláda SR dnes schválila základné podmienky na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM (900 a 1800 Mhz) a UMTS.

Tender na tretieho mobilného operátora by mal Telekomunikačný úrad (TÚ) SR vyhlásiť do 30. septembra tohto roku. Víťaz tendra, ktorý rezort dopravy navrhuje uskutočniť formou "súťaže krásy", dostane okrem licencie GSM v pásmach 900 a 1800 MHz aj povolenie na prevádzkovanie mobilného telekomunikačného systému tretej generácie UMTS. Ministerstvo pritom predpokladá, že minimálnu ponúknutú cenu v podmienkach výberového konania stanovia na jednu miliardu Sk. Väčšiu časť z uvedených príjmov pritom získa Armáda SR. Ďalšie dve licencie UMTS ponúkne MDPT po úspešnom výbere tretieho mobilného operátora aj spoločnostiam Globtel a EuroTel za pevnú cenu. Jej výška bude predstavovať percentuálnu časť z ceny licencie víťaza výberového konania.

Okrem ponúknutej ceny rozhodne o víťazovi aj schopnosť garantovať vopred určený stupeň pokrytia po uplynutí stanoveného času, stupeň technického rozvoja ako aj zákaznícky orientovaný prístup. Zároveň bude dôležité zabezpečenie dostupnosti koncových zariadení, schopnosť realizácie požadovaného pokrytia z finančného hľadiska a zabezpečovanie požiadaviek všeobecného verejného záujmu.

Spomínané licencie by mal TÚ vydať do konca prvého polroku 2002. Uvedenie UMTS na Slovensku do prevádzky ministerstvo predpokladá v druhej polovici roku 2003.

Frekvenčné pásmo 2x15 MHz (párované) + 5 MHz (nepárované), ktoré získa každý držiteľ licencie UMTS, v súčasnosti využívajú armádne zložky Ministerstva obrany (MO) SR. Výnos z predaja licencií bude preto v súlade s uznesením vlády SR použitý na prezbrojenie zložiek Armády SR a na pokrytie nákladov na obmenu a modernizáciu rádiolokačnej a rádionavigačnej techniky, ktoré vzniknú uvoľnením frekvenčných pásiem pre GSM a UMTS. Ďalej sa z neho bude financovať konzultačná spoločnosť, ktorú si vyberie TÚ na zabezpečenie výberového konania.