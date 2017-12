Zákonodarci posudzujú dva návrhy zákonov o elektronickom podpise

Bratislava 5. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR posudzujú v prvom čítaní dva návrhy zákonov o elektronickom podpise. Predkladateľom vládneho návrhu je minister hospodárstva Ľubomír Harach, druhého skupina poslancov.

Vládny návrh z dielne rezortu hospodárstva je podľa názoru poslanca Františka Šebeja, ktorý návrh uviedol, v praxi nerealizovateľný. Vyzval poslancov, aby ho zamietli. Na druhej strane minister hospodárstva povedal, že obidva návrhy sú dobré, treba teda nájsť v druhom čítaní spôsob, ako ich zlúčiť a prijať kvalitnú legislatívnu normu.

Na poslaneckom návrhu spolupracovali experti Slovenskej informatickej spoločnosti, kryptológovia a právnici. Vládny návrh skôr vizitkou právnikov a zástupcov obchodnej branže.

Zákon o elektronickom podpise je nevyhnutný pre elektronický obchod. Na jeho základe však bude možné napríklad podávať daňové priznanie cez internet, či dostať stavebné povolenie elektronickou poštou, poskytuje teda veľké možnosti.

Pri elektronickom podpise je potrebné zabezpečiť, aby bol považovaný za jednoznačný identifikačný znak osoby, ktorá vstupuje do právneho vzťahu. Preto sa v celom systéme objavuje tzv. overovateľ informácií - dekodér základných informácií transformovaných radom písmen a čísiel.

Podľa vládneho návrhu zákona by mal vzniknúť certifikačný úrad, ktorý bude mať dohľad nad bezpečnosťou poskytovaných služieb z hľadiska zabezpečenia identifikácie osôb. Mal by to byť Národný bezpečnostný úrad.

Prvé zákony o elektronickom podpise prijali niektoré štáty USA v druhej polovici 90. rokov. V Európe boli v tomto smere priekopníkmi NSR (rok 1997) a ČR (rok 2000). Elektronický projekt Mácha, tri roky overovaný v zdravotných poisťovniach ČR, sa ani po prijatí spomínaného zákona nedá uviesť do praxe.

Dôležitosť prijatia zákona o elektronickom podpise pre rozvoj elektronického obchodu zdôraznila aj UNCITRAL (United Nations Commision on International Trade Law) a tiež EÚ, ktorá prijala príslušnú direktívu koncom roku 1999. Tá ukladá členským krajinám EÚ do polovice tohto roku zaviesť príslušné zákony a opatrenia na implementáciu smernice.

