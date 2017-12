ST stiahli zo súdu podanie voči kampani na Paušál 30 Mini

BRATISLAVA 7. augusta (SITA) - Slovenské telekomunikácie (ST) stiahli svoje podanie na Krajskom súde v Bratislave vo veci reklamnej kampane spoločnosti Orange Slovensko na službu Paušál 30 Mini. Agentúre SITA to potvrdil viceprezident ST pre komunikáciu Ján Kondáš. “ST až do nedávnych dní nerobili konfrontačnú komunikačnú kampaň a ich stratégiou je vyvarovať sa takejto komunikácie aj v budúcnosti,“ povedal.

V budúcnosti ST podľa Kondáša urobia všetko preto, aby svojimi kampaňami vecne informovala o ponúkaných produktoch, službách a riešeniach rôzne cieľové skupiny. “Spoločnosť samozrejme bude veľmi pozorne sledovať kampane svojich konkurentov,“ dodal Kondáš. Spoločnosť Orange Slovensko rozhodnutie svojho konkurenta privítala. “Naďalej sa tak môžeme nerušene venovať našim užívateľom a vecne ich informovať o nových produktoch a službách namiesto zbytočných právnych sporov a konfrontácií, čo je pre nás, ako najväčšieho telekomunikačného operátora v počte zákazníkov kľúčové,“ povedal hovorca firmy Peter Tóth.

Podľa nepotvrdených informácií agentúry SITA spoločnosť ST stiahla podanie vo veci uvedenej reklamnej kampane aj zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ďalej mala firma vziať späť aj podanie na súd vo veci služby Medzinárodné hovory, ktoré rovnako poskytuje slovenský Orange. K týmto informáciám, ani k aktuálnemu stavu podania na Protimonopolný úrad SR vo veci kampane na Paušál 30 Mini, sa ST nevyjadrili.

Práve na základe podania ST a následného predbežného opatrenia vydaného súdom musela spoločnosť Orange stiahnuť akúkoľvek reklamu propagujúcu službu Paušál 30 Mini spôsobom, ktorý sa vzťahuje k volaniu z pevných liniek. Orange tak od 26. júla musel stiahnuť všetky reklamy, letáky a ďalšie druhy propagácie tejto služby, ktoré by boli v rozpore s uvedeným predbežným opatrením. Stiahnutie podania by malo mať za následok pozastavenie uvedeného predbežného opatrenia. Orange však mal podľa svojho hovorcu kampaň na uvedený paušál naplánovanú len do konca júla.

V zdôvodnení podania na Krajský súd v Bratislave ST voči kampani Orangeu namietali napríklad uvedenie zavádzajúcich informácií, diskrimináciu pri poskytovaní služby a predátorské chovanie firmy. Všetky argumenty ST však spoločnosť Orange Slovensko odmietla. V reakcii na predbežné opatrenie súdu sa mediálny súboj oboch firiem vyostril, keď Orange v televízii prezentoval svoj pôvodný televízny spot na Paušál 30 Mini, avšak s rozostreným obrázkom telefónu pripojeného na pevnú linku a dodatkom, ktorý divákov informoval o tom, že firma na základe podaní "istého telekomunikačného operátora“ nemôže poskytovať o produkte relevantné informácie. ST následne reagovali mediálnou kampaňou, podľa ktorej “nie je všetko jasné, čo je oranžové“. Orange reagoval vyhlásením, že podnikne všetky právne kroky na ochranu svojich práv.

Paušál 30 Mini uviedol Orange na trh s otvoreným úmyslom konkurovať volaciemu programu ST Mini od Slovenských telekomunikácií. V mesačnom poplatku za Paušál 30 mini má užívateľ zahrnutých 30 voľných minút, ktoré môže čerpať na volania v rámci mobilnej siete Orange Slovensko, aj na volania do pevnej siete ST. Paušál umožňuje užívateľom v mobilnej sieti aj takzvané miestne volania, keď zákazník môže zo svojho mobilného telefónu volať v rámci zvýhodnenej primárnej oblasti, ktorú si vyberie po prevolaní predplatených minút. Ako zvýhodnenú primárnu oblasť si môže zákazník zvoliť ktorúkoľvek primárnu oblasť (UTO) Slovenských telekomunikácií. Krátko po firme Orange s podobným produktom, zameraným na rovnaký segment trhu prišiel aj konkurenčný operátor EuroTel, ktorého sú ST 51-percentným akcionárom.