Ako predísť opakovanému zadávaniu hesla pri prihlasovaní do Windows XP Professional použitím funkcie Vzdialená pracovná plocha

(Musíte byť prihlásený ako správca.)

6. aug 2003 o 22:30

1. Kliknite na Štart, položku Spustiť, napíšte mmc a stlačte Enter.

2. Kliknite na Súbor a potom na príkaz Pridať alebo odstrániť modul.

3. Kliknite na Pridať, označte položku Politika skupiny a kliknite na tlačidlá Pridať a Dokončiť.

4. Kliknite na tlačidlá Zavrieť a OK.

5. Vyhľadajte priečinok: Politika Lokálny počítač/Konfigurácia počítača/Šablóny pre správu/Windows Components/Terminal Services/Encryption and Security.

6. Dvakrát kliknite na Always prompt client for password upon connection.

7. Kliknite na prepínač Zakázané a potom na OK.