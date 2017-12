Milionárom rýchlo a lacno

Bolo by veľmi prehnané tvrdiť, že zážitok z internetovej hry Milionár sa čo i len približuje zážitku zo skutočnej televíznej hry. Nejde ani tak o to, že v internetovej podobe hry v skutočnosti nemôžete vyhrať žiadne peniaze, a tak chýba ten pravý stres...

6. aug 2003 o 22:30

Bolo by veľmi prehnané tvrdiť, že zážitok z internetovej hry Milionár sa čo i len približuje zážitku zo skutočnej televíznej hry. Nejde ani tak o to, že v internetovej podobe hry v skutočnosti nemôžete vyhrať žiadne peniaze, a tak chýba ten pravý stres z predstavy dovolenky v Pacifiku, ktorú ste mohli mať, keby ste si nemysleli, že je iné meno pre oceán obmývajúci Portugalsko. (Nepomôže dokonca ani to, ak si za chrbát posadíte manželku alebo bratranca, ktorý na vyzvanie občas zamáva akoby do kamery.) Možno by nevadilo ani to, že internetoví „priatelia na telefóne“ sú podstatne spoľahlivejší, ako skutoční priatelia na telefóne (a potom vraj nemáme dôverovať internetovým známostiam!) a aj publikum v hľadisku je o čosi inteligentnejšie ako škodoradostná banda v televíznom štúdiu.

Bežnému divákovi chýba skôr možnosť vykrikovať pred celou rodinou „Bože, to je ale blbec!“, keď si myslí, že pozná správnu odpoveď lepšie ako súťažiaci (alebo že sa ho ostatní nespýtajú, pretože predstierajú to isté), prípadne sa rozčuľovať nad prihlúplosťou moderátora alebo naopak chváliť, že je oveľa lepší, ako ten v českej, poľskej, maďarskej či ktorejkoľvek inej verzii.

Internetová hra má však predsa len jednu prednosť – ak otázku neuhádnete, môžete jednoducho pokračovať v hre, akoby sa nič nestalo – namiesto toho, aby ste sa odplazili ako zbitý pes zo štúdia, pred ktorým stojí vaša stará škodovka a príbuzenstvo naštvané, že prišlo o tučnú províziu. (tb)

www.10000000.cz/game.html (v adrese je sedem núl)