Ako odpočúvať internetové telefonáty

Americká FBI potichu chystá výrazné rozšírenie možnosti sledovania dát prenášaných cez internet. Ako najnovšiu „hrozbu pre národnú bezpečnosť“ označila možnosť telefonovania cez internet (Voice Over IP – VoIP), ktoré sa vo svete stáva stále populárnejším.

6. aug 2003 o 22:30 (tb)

Polícia a tajná služba totiž nemajú možnosť takéto hovory priamo odpočúvať, ako je to pri telefonátoch z pevnej linky alebo z mobilných telefónov. To by mohlo ponúkať „možnosti pre teroristov, špiónov a kriminálnikov“, uvádza FBI.

Amerického regulátora pre oblasť telekomunikácií preto v tichosti požiadala, aby prinútil poskytovateľov širokopásmového prístupu na internet vytvoriť štandardizované centrálne body, odkiaľ by bolo možné jednoduchšie odpočúvať aj takto uskutočnené telefonáty.

Americká polícia má už v súčasnosti možnosť odpočúvať internetové dáta prostredníctvom systému Carnivore („mäsožravec“), ktorý medzičasom premenovala na DCS1000. Odpočúvanie je však komplikované, ak internetista zároveň využije niektorý zo špeciálnych VoIP systémov od iných spoločností, napríklad Net2Phone. Nový systém, ktorý navrhuje FBI, by podľa ochrancov ľudských práv umožnil masové a veľmi jednoduché odpočúvanie akýchkoľvek internetových dát, ktoré by tiekli cez rovnakú linku, ako podozrivý internetový telefónny hovor.

Prenos hlasu cez internet ponúka v USA množstvo spoločností, zákazníci u nich zaplatia 700-1500 korún mesačne za možnosť neobmedzene telefonovať po celej krajine. VoIP ponúka už aj niekoľko spoločností na Slovensku, najmä pre medzinárodné a medzimestské hovory.