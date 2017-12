IL-2 Sturmovik: Lepší ako najlepší?

Keby sme hľadali najvernejší a vizuálne najpríťažlivejší vojenský letecký simulátor vrtuľových lietadiel, je veľmi pravdepodobné, že by náš pohľad padol na fantastický IL-2 Sturmovik z roku 2001.

6. aug 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Obloha nad východným frontom druhej svetovej vojny tu bola, až na skutočne drobné nedostatky, takmer zhodná so skutočnosťou – spolupráca autorov s vojnovými veteránmi sa naozaj vyplatila.

Konkurencia sa doteraz ničím IL-2 nevyrovnala, a tak zostalo iba na jeho autoroch svoje vlastné dielo prekonať. Hrou IL-2 Sturmovik: The Forgotten Battles sa im to podarilo. Túžby viacerých virtuálnych pilotov zasadnúť do kabíny väčšieho počtu lietadiel ako v pôvodnom titule sú splnené.

Zalietať si môžete nielen na nemeckých tryskových lietadlách z konca vojny, ale aj na viacerých bombardéroch. V nich si môžete vyskúšať aj hrami málokedy používané pozície strelcov, ktorým bolo počas vojny poriadne horúco. Fanúšikovia „hardcore“ simulácií sa môžu vyžívať v realisticky podaných modeloch lietadiel vrátane interiérov. Ešte viac však ocenia letový model každého stroja, ktorý pri najrealistickejších nastaveniach od hráča požaduje doslova mikromanažment funkcie motora.

Nepriateľská umelá inteligencia vás takisto nenechá ani na chvíľu pokojnými. K hernému realizmu treba dodať, že autori nezabudli ešte viac zdokonaliť modelovanie poškodenia, a tak je snáď každý virtuálny centimeter lietadiel individuálne poškoditeľný. Našťastie, nezabudlo sa ani bežných hráčov, a tak si pri „normálnych“ nastaveniach môžete v koži nemeckého, ruského, ale po novom aj maďarského a fínskeho pilota užívať množstvo bojísk východu. To všetko v dvadsiatke misií pre jedného hráča (tu vás čaká aj jedna misia za Američanov) a novej dynamickej kampani. Tá obsahuje náhodný generátor misií, takže vás nuda hneď tak nečaká. Tu si už budete musieť dávať oveľa väčší pozor na núdzové pristátia alebo vyskočenia padákom, pretože sa počíta aj s prípadným zajatím pilota.

Hovoriť o vizuálnej podobe hry je takmer zbytočné, pretože už pôvodný IL-2 bol na špici a jeho pokračovanie ide ešte ďalej. Aj zvuky znejú presne tak, ako by ste čakali v skutočnosti. Škoda len ich občasných výpadkov pri niektorých druhoch hardvéru. IL-2 Sturmovik: The Forgotten Battles je však aj tak nepochybne najlepšou hrou vo svojej triede.

www.il2sturmovik.com

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk