Týždeň vo vede

(31. 7. - 6. 8. 2003)

6. aug 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

* Karl Koch z firmy Corning Incorporated s kolegami vyvinul nový kábel na báze optického vlákna, ktorého sklené jadro vyplnené vzduchom obklopujú špeciálne usporiadané kryštály, obsahujúce diery ako v ementálskom syre. Svetlo sa ním šíri so stokrát menšími stratami.

* Yan-Yeung Luk a Nicholas Abbott z University of Wisconsin vytvorili pomocou zlúčeniny ferrocén unikátny displej z kvapalných kryštálov (LCD) s oveľa nižšou spotrebou energie.

* Marian Hamuy z Carnegie Observatories s kolegami potvrdil teóriu supernov. Doložili, že predchodca supernovy SN2002ic z novembra 2002, superhustý biely trpaslík, získaval vodík od inej, obrovskej hviezdy. Po prekročení limitnej hmotnosti vybuchol ako supernova typu Ia.

* Presnejšie predpovede počasia až na vyše desať dní môže podľa tímu Marka Baldwina z Northwest Research Associates priniesť monitorovanie vzdušnej cirkulácie vo vrstve tesne nad najvyššími oblakmi a búrkami, teda v spodnej stratosfére. Aspoň na severnej pologuli.

* Teh-Ru Alex Song a Mark Simmons z California Institute of Technology asi objavili spôsob predpovede zemetrasení. Tri najväčšie v uplynulom storočí sa vyskytli v oblastiach anomálne nízkej gravitácie pozdĺž subdukčných zón, kde jedna doska zemskej kôry skĺzava pod inú.

* Gary Nabel z National Institute of Allergy and Infectious Diseases v marylandskej Bethesde s kolegami vyvinul novú vakcínu proti vírusu Ebola (spôsobuje smrteľnú krvácavú horúčku). Opiciam makakom dáva imunitu do jedného mesiaca, šesťkrát rýchlejšie ako doteraz.

* Podľa tímu Masata Ona z Tamagawa University s kolegami obsahuje jed siedmich druhov japonských sršňov látky, ktoré sa používajú aj v potravinárstve a kozmetike. U sršňov vyvolávajú poplach a podráždenosť. Môže to vysvetľovať, prečo niekedy útočia na ľudí.

* Boris Worm z Institute for Marine Science s kolegami potvrdil, že veľké oceánske predátory (tuniaky, žraloky, mečiare a karety) sa sústreďujú v subtropických „horúcich škvrnách biologickej rozmanitosti“, kde ich zvlášť ohrozuje nadmerný výlov.

* Heidi Harleyová z New College of Florida s kolegami výskumom delfína Tobyho zistila, že echolokačný systém delfínov na báze sonaru je nad očakávanie presný. Delfíny ním určujú textúru a priehlbeniny cieľa a dokážu priamo rozpoznať objekty, ktoré predtým videli iba raz.

* Jeffrey Levinton zo Stony Brook University s kolegami objavil, že vodné červy po vyčistení rieky Hudson do päť rokov po tom stratili nadobudnutú, geneticky prenášanú odolnosť proti kadmiu.