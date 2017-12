Mobilný telefón simultánne prekladá hovorú reč

Nemecký výskumný ústav pre umelú inteligenciu (DFKI) z mesta Saarbrücken predstavilo v Seattli systém, ktorý prekladá hovorovú reč skoro simultánne.

5. sep 2001 o 11:19 Natália Ewiaková

Používateľ nakontaktuje prekladový system Verbmobil, ktorý konvertuje hovorené slovo v priebehu niekoľkých milisekúnd. Podľa magazínu New Scientist systém vie zatiaľ pracovať s nemčinou, angličtinou, japončinou a čínskym jazykom a prekladá s 90-percentnou presnosťou. Testovalo sa 25 000 dotazov. Prototyp umožní nemeckému turistovi v Tokiu sprostredkovať otázky čašníka systému Verbmobil za pomoci mobilného telefónu. Na želanie preloží aj objednávku z nemčiny do japončiny. Rušivé zvuky Verbmobil filtruje vtedy, ak nemajú žiadny zmysel pre vypovedanú vetu. Verbmobil zatiaľ ešte nepracuje úplne perfektne, ale na „hrubé“ vzájomné pochopenie postačí. Vývojári bojujú ešte s rušivým šumom a gramatickými chybami, ktoré sa vyskytujú častejšie v hovorovej reči ako v písanej. Do vývoja tohto mobilného tlmočníka sa investovalo asi 200 miliónov mariek.