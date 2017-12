V priebehu 20 rokov by mal na Mesiaci pristáť čínsky robot

Peking 5. augusta (TASR) - Čína chce v priebehu nasledujúcich 20 rokov vyslať robota na Mesiac. Čínski vedci už pracujú na vývoji satelitu, ktorý má "odštartovať ...

5. aug 2003 o 12:53 TASR

Peking 5. augusta (TASR) - Čína chce v priebehu nasledujúcich 20 rokov vyslať robota na Mesiac. Čínski vedci už pracujú na vývoji satelitu, ktorý má "odštartovať tak rýchlo ako to len bude možné," píše vo svojom internetovom pondelkovom vydaní čínsky denník China Daily.

Podľa šéfa centra čínskeho kozmického výskumu Ťie Pchej-ťiana by chceli čínski odborníci inštalovať na Mesiaci najskôr presné meracie prístroje a vzápätí by mal do vesmíru odletieť aj robot.

Projekt je časťou ctižiadostivého vesmírneho plánu Pekingu. Po štyroch úspešných bezposádkových letoch by chcela Čína ešte v tomto roku vyslať do kozmu svojho prvého astronauta a zaradiť sa tak k dvom kozmickým veľmociam - USA a Rusku.