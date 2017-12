Český Telecom za svoju chybu ponúka zľavu

5. aug 2003 o 12:22 TASR

Praha 5. augusta (TASR) - Český Telecom priznal, že 4 mesiace klamal v telefónnych automatoch svojich klientov neplatnými cenníkmi. Ako náhradu teraz zákazníkom sľubuje, že v septembri dočasne zníži ceny vybraných služieb.

Za posielanie SMS správ účtoval Telecom najprv 1,80 Kč za jeden odoslaný text pri využití predplatenej Trick karty. Od apríla zvýšil cenu na 2,70 Kč, ale v automatoch ponechal cenníky so starou tarifou. Vysvetľoval to tým, že chcel spojiť výmenu cenníkov s pravidelnou údržbou prístrojov a ušetriť tak svoje peniaze. Po priznaní chyby teraz ako náhradu ponúka od 1. do 30. septembra dočasné zníženie ceny späť na 1,80 Kč.

Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

(1 CZK = 1,302 SKK)