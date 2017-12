V zoo v San Diegu čaká panda dvojičky

LOS ANGELES 5. augusta (SITA/Reuters) - Bai Jun, veľká panda zapožičaná z Číny, niekedy počas tohto mesiaca porodí dvojičky, vyhlásili v pondelok predstavitelia zoo v juhokalifornskom San Diegu. Keďže dĺžka tehotenstva u týchto medveďov môže kolísať aj o

tri mesiace, chovatelia nevedia určiť presný dátum pôrodu, ani kto je ich otcom.

V marci sa Bai Jun družila so svojim novým druhom Gao Gaom, ale potom, čo o ňu stratil záujem, bola umelo oplodnená semenom svojho bývalého druha Ši Ši. Spolu sú rodičmi trojročnej Hua Mej, jedinej živej veľkej pandy, ktorá sa narodila v USA.

Ultrazvuk v nedeľu ukázal, že Bai Jun čaká dvojičky. Hoci dvojičky nie sú medzi pandami veľkou zvláštnosťou, samičky často nie sú schopné postarať sa o viac ako jedno medvieďa. "Ak by došlo k situácii, že by sa o druhé mláďa nepostarala, zakročili by sme," uviedla hovorkyňa zoologickej záhrady Christina Simmonsová.